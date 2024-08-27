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Haberler > Ekonomi > Bakan müjdeyi verdi! Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek

Bakan müjdeyi verdi! Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan müjdeyi verdi! Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım alan ailelerin farklı illerde okuyan çocuklarına yapılan Ulaşım Desteği ile ilgili bir açıklama yaptı. Göktaş, gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa sağlanan desteğin 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de devam edeceğini söyledi. 

Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi. Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, bugüne kadar 100 binden fazla öğrencinin yararlandığını ifade etti.

BU YILDA DEVAM EDECEK 

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelere bulunan öğrencilerin gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık." dedi.

Bakan müjdeyi verdi! Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek - 1. Resim

"AİLELERİN YANINDAYIZ"

Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız” dedi.

Bakan müjdeyi verdi! Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek - 2. Resim

BAŞVURULAR SYDV'LERE YAPILIYOR

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgâh adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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