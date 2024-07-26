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Bakan Şimşek'ten yapay zeka mesajı: Reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek&#039;ten yapay zeka mesajı: Reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Yapay zeka ve benzeri teknolojilerine hazırlığın önemli olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yapay zekayla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"G20 Brezilya toplantılarında küresel ekonomi ve vergi politikaları ile İstikrar ve Reform Programımıza ilişkin değerlendirmelerde bulundum.

Toplantılarda artan oranlı vergilendirmenin gelir ve servet eşitsizliğini azalttığı, mali disiplini güçlendirdiği, vergi adaletini ve kapsayıcı büyümeyi desteklediği konusunda uzlaşı sağlanırken G20 tarihinde ilk kez vergide işbirliği odaklı bir bildirge yayınlandı.

Küresel ekonomide zorlukların devam ettiği, düşük verimliliğin küresel büyümeyi sınırlandırdığı günümüzde yapay zeka ve benzeri teknolojilere hazırlık büyük önem arz ediyor. 

Programımızla makro istikrarı güçlendirirken yapısal reformlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek büyüme potansiyelimizi artıracağız."

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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