Binlerce firmayla anlaşma tamam! Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim

Hükûmetin ilan ettiği “Emekliler Yılı” uyarınca SGK, binlerce firma ile sözleşme yaptı. İndirimler bazı sektörde yüzde 10, bazı sektörlerde 50’ye kadar çıkabiliyor.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Emekliler Yılı” ilan edilmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik çalışmalara hız verdi. Bu doğrultuda SGK, 30 büyükşehirde yaklaşık 3 bin 350 işletme ile emeklilerin refah seviyesini artırmak için emeklilere özel indirim protokolü imzaladı.

İl müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilen protokollerde; marketten restorana, konaklamadan ulaşıma, akaryakıttan sağlığa, berberden kuaföre, giyimden medikale, mobilyadan turizme, otomotivden sigortaya, hırdavattan züccaciyeye, veterinerden kitabevine, eğitimden terziye, tiyatrodan sinemaya onlarca alanda yüzde 50’ye varan indirimler uygulanıyor.

“Emekliler.gov.tr” adresinden duyurulan ve sürekli güncellenen işletmelerde başı, 1.410 işletme ile İzmir çekiyor. İzmir’i, 553 işletme ile Ankara, 253 işletme ile Kocaeli, 139 işletme ile Mardin takip ediyor.

İstanbul’da 43, Bursa’da ise sadece bir işletme bulunuyor. Diğer büyükşehirler ve emeklilere indirim yapan işletmeler ise şöyle; Balıkesir 23, Adana 12, Antalya 42, Aydın 72, Denizli 30, Diyarbakır 5, Erzurum 30, Eskişehir 12, Gaziantep 10, Hatay 14, Kahramanmaraş 23, Kayseri 18, Konya 14, Malatya 11, Manisa 134, Mersin 26, Muğla 37, Ordu 25, Sakarya 12, Samsun 22, Şanlıurfa 5, Tekirdağ 64. Toplamda ise 81 ilde 5 bin 500’ün üzerinde yerel firma ile anlaşma sağlanmış durumda.

SAYILARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Öte yandan emekliler yılına özel, emeklilere yönelik indirim yapan kurum ve kuruluşların sayısını her geçen gün artırılıyor. İndirim yapanlar arasında, tamir tadilat işlerinde işçilik parasında indirime giden işletmeler de bulunuyor, 1 kilo baklavaya 250 gram dondurma hediye eden işletmeler de. Düğün salonlarında emeklilerin çocuklarına yüzde 50 indirim yapan yerler ile gelinlik ve damatlık alımında emekli çocuklarına indirim sağlayan firmalar da söz konusu.

Bazı şehirlerde emeklilere ucuz konaklama imkanı sunulurken, akaryakıtta litre başı 2 lira indirim yapan firmalarda bulunuyor. Otobüslerde yüzde 20, trende yüzde 10, kamunun sosyal tesislerinde yüzde 50’lere varan indirimler sağlanırken bu indirimler bazı sendikaların tesislerinde daha yüksek oranlara ulaşıyor.

İNTERNET, KARGO, KONAKLAMA, TATİL…

Bunların yanı sıra PTTCELL tarafından emeklilere özel “Emekli Paketi” oluşturularak, paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunuluyor. PTT KARGO’da emeklilere özel yüzde 20, PTT bünyesinde bulunan misafirhanelerde yüzde 50, PTT lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bünyesindeki yurtlardan bir ay boyunca ücretsiz kalabilmeleri sağlanırken, emekli banka ve kredi kartı uygulaması hayata geçiriliyor. Bu konuyla ilgili olarak 16 Banka ile iş birliği protokolleri imzalanırken, kart ile emeklilerin kendilerine özel tanımlanan indirim ve ayrıcalıklardan faydalanması sağlandı.

41 ÜNİVERSİTE İLE PROTOKOL İMZALANDI

Ayrıca TROY logolu kart kullanan emekliler özel indirim, fırsat ve promosyon fırsatı yakalıyor. YÖK ile yapılan iş birliği kapsamında da Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitelerini yaygınlaştırma kararı alındı. 3. Yaş Üniversiteleri; emeklilere “Emeklilik” döneminin bir bitiş noktası olmadığını göstererek aksine hayat boyu devam eden bir öğrenme kurgusu ile yeni bir başlangıç sağlayan akademik bir eğitim modeli sunuyor. Bu çerçevede 41 üniversite ile protokol imzalandı.

SİTENİN TIKLANMA SAYISI 7,5 MİLYONU AŞTI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre indirim ve kampanyaların yer aldığı sitenin tıklanma sayısı 7,5 milyonu aşarken, hayata geçirilen Emekli Danışmanı Uygulaması ile günde ortalama 5 bin emekliye hizmet veriliyor. SGK merkez birimleri ile 81 il müdürlüğünde hayata geçirilen emekli masası uygulaması ile emeklilerin talepleri rehber personel vasıtasıyla hızlıca karşılanıyor.

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EMEKLİYE ÖZEL KART HİZMETİ VERİLECEK

SGK ile 16 banka arasında imzalanan iş birliği protokolü ile emekliler bir dizi indirimden faydalanabilecek. Bu çerçevede bazı bankalar mevcut banka kartları üzerinden, bazıları da özel tasarımlı emekli kart üzerinden indirimlerini yapacak. Tasarlanan kartlarda Türkiye Yüzyılı logosu ve Emekliler Yılı logosuna yer verileceği, bu kartlara giyim, sağlık, market gibi temel ihtiyaçlarda indirimler yapılacağı bildirildi.

YURTLARDA BİR AY ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Emekliler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisleri ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bünyesindeki yurtlardan bir ay boyunca ücretsiz faydalanabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan iş birliği doğrultusunda da kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim yapıldı. Emeklilere özel sosyal tesislerde, Türk-İş’e bağlı Tes-İş’te yüzde 30, Türk Metal’de yüzde 40, Koop-İş’te yüzde 30 indirim sağlandı.

IŞIKHAN: EMEKLİLERE HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLAYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında emeklerini ortaya koyan emekliler için çalıştıklarını söyledi. Emeklilere minnet ve saygılarını ifade etmek adına, bütün şehirlerde kamu ve özel sektör kuruluşları ile anlaşma imzalamaya devam ettiklerini belirten Işıkhan “Türkiye Yüzyılı’nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.