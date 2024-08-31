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Haberler > Ekonomi > Bitcoin ağustosta %9,5 geriledi! Soğuk cüzdanlar kabarıyor, bu neyin habercisi?

Bitcoin ağustosta %9,5 geriledi! Soğuk cüzdanlar kabarıyor, bu neyin habercisi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitcoin ağustosta %9,5 geriledi! Soğuk cüzdanlar kabarıyor, bu neyin habercisi?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de son dakika! 31 Ağustos BTC fiyatı 59 bin dolara yakın seyrederken, aylık kayıp %9,5 olarak gerçekleşiyor. Bu arada kripto borsalarda BTC sayısı 2,6 milyon adede kadar geriledi ve yılın en dip seviyesine düştü. Yatırımcıların, uzun vadeli yükseliş beklentisiyle ellerindeki BTC’leri soğuk cüzdanlara çektiği; bunun, yükseliş işareti olabileceği belirtiliyor. BTC’de kısa vadede 56 bin 500 dolar destek, 62 bin 500 dolar da direnç olarak izleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para piyasalarında ağustos ayı, değer kayıplarıyla geride kalıyor. Piyasanın en büyük para birimi Bitcoin, temmuz ayını 64 bin 600 dolardan tamamlamıştı. Ağustos ayının son gününde 59 bin dolara yakın seyir devam ediyor. Böylece Bitcoin’de aylık değer kaybı %9,5 olarak gerçekleşiyor.

BİTCOİN YÜKSELECEK Mİ?

BTC fiyatı özellikle son 3 haftalık süreçte 60 bin dolara yakın seyrederken; yatırımcılar da “Bitcoin ne zaman yükselecek?”, “Bitcoin alınır mı” sorusunun cevabını arıyor. Öte yandan kripto borsalarda dikkat çeken başka bir hareketlilik yaşanıyor. Piyasada yüklü miktarda Bitcoin’in, soğuk cüzdanlara park etmeye başladığı belirtiliyor.

Bitcoin ağustosta %9,5 geriledi! Soğuk cüzdanlar kabarıyor, bu neyin habercisi? - 1. Resim

PİYASADA SAYI AZALIYOR

Kripto piyasa veri analiz platformu CryptoQuant tarafından paylaşılan son rakamlara göre; 30 Ağustos itibarıyla borsalarda işlem gören BTC miktarı, 2024 yılının en düşük seviyesine geriledi. Bütün borsalarda toplam BTC sayısı 2,6 milyon adet sınırına kadar çekildi.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Analistler, “BTC’lerin soğuk cüzdanlara taşınması ve saklanması, yatırımcıların, uzun vadeli düşünmeye başladığını bize gösteriyor. Böyle durumlarda piyasalarda ciddi bir satış beklentisi de geriliyor. Çünkü yatırımcılar, fiyatlarda artış potansiyeli öngörüyor” şeklinde konuşuyor.

Bitcoin ağustosta %9,5 geriledi! Soğuk cüzdanlar kabarıyor, bu neyin habercisi? - 2. Resim

BU SEVİYELERE DİKKAT!

Kripto paralar eylül ayında FED faiz indirimine odaklanırken, ABD başkanlık seçimleri öncesinde başkan adayı Trump’ın anketlerdeki durumu da belirleyici olacak. Kısa vadede 56 bin 500 dolar destek olarak takip edilirken, 62 bin 500 dolar da direnç olarak öne çıkıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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