Bitcoin neden düşüyor? İşte BTC’yi zayıflatan 3 sebep

Bitcoin’de son dakika! Hafta başında 68 bin doları gören Bitcoin, bugün 64 bin dolar sınırına çekildi. Kripto dostu ABD Başkan Adayı Trump’ın bazı anketlerde geriye düşmesi, Japon MT Gox borsasının BTC arzları ve ABD’de teknoloji hisselerinde düşüş; BTC’de kâr satışlarını tetikledi. 63 bin 400 dolar kritik destek olarak gösterilirken; gözler, ABD’de başlayan ve 3 gün sürecek ‘BTC 2024’ zirvesinde, cumartesi günü Trump’ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında volatilite tekrar yükseldi. Hafta başında 68 bin doların üzerini test eden ve son 5 haftanın en yükseğine tırmanan Bitcoin, bu seviyede tutunamayarak düşüşe geçti. 25 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı, 65 bin dolarda bulunan kritik desteğini de aşağı kırarak, 64 bin dolar sınırına kadar çekildi. Yeni günde ilk işlemler de bu seviyeye yakın seyrediyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR

Yatırımcılar “Bitcoin neden düşüyor” sorularının cevaplarını ararken, 3 sebep öne çıkıyor.

1-Temmuz başında 53 bin 500 dolardan başlayan 15 bin dolarlık soluksuz yükseliş, fiyatlarda “aşırı alıma” işaret etti. Dün ABD teknoloji hisselerinde sert düşüşler de yaşanınca, BTC’de kâr satışları kaçınılmaz oldu.

2-Kripto para dostu ABD Başkan Adayı Donald Trump, son anketlerde, rakibi Kamala Harris’in “az farkla” gerisine düştü. Bu gelişme, BTC’de moralleri bir miktar bozdu.

3-10 yıl önce iflas eden Japon MT Gox borsasının piyasaya BTC arzı devam ediyor. Bu kapsamda 140 bin adet BTC, sahiplerine dağıtılıyor. Söz konuş gelişme, satış baskısını devam ettiriyor.

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BİTCOİN 2024 KONFERANSI BAŞLIYOR

ABD seçimleri öncesinde, kripto paralara dair düzenlemeler ve muhtemel politikalar da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda önemli gelişmelere ev sahipliği yapabilecek Bitcoin 2024 Konferansı, bugün ABD’nin Tennessee eyaletinin başkenti Nashville’de başlıyor. ABD’de bir başkan adayı olarak ilk defa Trump, bir Bitcoin zirvesine katılacak. 3 gün serecek ve çeşitli kutlamalara da sahne olacak zirvenin kapanışında, cumartesi günü Trump’ın bir konuşma yapması bekleniyor.

SON DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI MI?

Kripto piyasaları, ABD’de başkan adaylarından gelecek açıklamalara kilitlenirken; Trump’ın da cumartesi yapacağı konuşmada, BTC’yi, “stratejik rezerv varlık” olarak tanımlayabileceği ileri sürülüyor.

BTC’de bugün, 50 günlük ortalamanın da konumlandığı 63 bin 400 dolar önemli destek olarak gösteriliyor. Bazı analistler; bu desteğin korunması hainde, Trump beklentisinin piyasada tekrar satın alınabileceğini öne sürüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 66 bin dolar ilk önemli direnç olarak izleniyor.