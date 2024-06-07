Bitcoin’de yeni zirve hesapları mı? Kritik seviye geçilirse…

Bitcoin’de son dakika! 7 Haziran BTC fiyatı 71 bin dolara yakın seyrediyor. “BTC 2024 yorum”, “Bitcoin hedef fiyat” aramaları yoğunlaşırken; hafta boyunca ABD’den gelen zayıf ekonomik verilerin etkisiyle yükseliş trendinde hareket eden BTC; 5 günde %5 prim yaptı. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamları da beklenti altında kalırsa; BTC’de kritik 72 bin dolar direncinin aşılması ve yeni zirvelere doğru hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bu hafta ABD’den gelen ekonomik verilerin beklenti altıda kalarak, ekonomik aktivitede güç kaybına işaret etmesiyle birlikte, FED’e dair faiz umutları yeşerdi. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de kısmî güç kaybıyla birlikte, risk iştahı arttı. Kripto para piyasalarında, bu gerçekleşmelere paralel olarak yükseliş trendi takip edildi.

7 HAZİRAN BTC FİYATI KAÇ DOLAR?

Piyasanın en büyük para birimi konumunda bulunan ve ABD’de ETF’lerin de yatırım yapabildiği tek kripto olan Bitcoin; hafta başında 67 bin 500 dolardan başlattığı yükseliş hareketini, bugün 71 bin dolar seviyesine kadar taşıdı. Böylece BTC’de haftalık değer artışı yüzde 5 civarında gerçekleşti.

Bugün itibarıyla BTC’de 5 günlük ortalama 70 bin 400 ve 22 günlük ortalama 68 bin 800 dolarda bulunuyor. Mevcut fiyat seviyeleri; kısa ve orta vadede önemli referans olan her iki ortalama seviyenin de üzerinde bulunarak, “yükseliş hevesini” teyit ediyor.

BTC 2024 BEKLENTİ VE HEDEF FİYAT

Bitcoin, 1 Mayıs’ta test ettiği en düşük seviye olan 56 bin 500 dolardan yukarı dönmüştü. BTC’de o tarihten itibaren yükseliş trendinin korunduğu ancak 72 bin doların ara direnç olarak öne çıktığı görüldü.

Bugün açıklanacak mayıs ayı ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin beklenti altında kalması halinde; BTC’de kritik 72 bin dolar direncinin aşılabileceği ve ilk etapta 73 bin 800 zirvesine doğru hareketliliğin destek bulabileceği belirtiliyor. Daha orta vadede ise 72 bin doların üzerinde kalıcılık halinde, 77 bin dolara varabilecek, yeni zirve seviyelerin söz konusu olabileceği ifade ediliyor. Verilerin, beklentiyi karşılamaması halinde ise 69 bin dolara geri çekilmenin yaşanabileceği öngörülüyor.

PARA GİRİŞİ SÜRÜYOR

Önceki hafta BTC’ye 185 milyon dolar gibi, piyasanın büyüklüğüne göre “sınırlı” da olsa bir para girişi gerçekleşmişti. Yıl başından itibaren ETF’ler kanalıyla gerçekleşen para girişi ise 15 milyar doları buldu.

ETHEREUM FİYAT VE ETH HEDEF

Bu arada ABD’de ETF onayı bekleyen Ethereum ise son bir haftada daha yatay görünümde hareket ederek, 3800 dolara yakın seyrini sürdürüyor. ETH ETF’leri için birkaç hafta içinde onat beklenirken; kısa vadede 3750 dolar destek ve 3885 dolar direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.