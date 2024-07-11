Bitcoin’de yükseliş hız kesti! Tamam mı, devam mı?

Bitcoin’de son dakika! 11 Temmuz Bitcoin fiyatı 57 bin 800 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, fiyatlarda dünkü yüksek seviyelere göre %3 gerileme yaşandı. 200 günlük ortalamayı da içine alan 59 bin – 59 bin 500 dolar bandı ciddi direnç olarak öne çıktı. Aşağıda ise 56 bin 500 dolar üzerinde “kalıcılık” önemseniyor. MT Gox borsası başta olmak üzere ülkeler ve madencilerden gelen satışlar dikkatle takip ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Bu hafta gerçekleşen tepki alımlarının ardından son 24 saatte satış baskısının tekrar öne çıktığı görülüyor. Dünkü işlemlerde Bitcoin 59 bin 500 dolar sınırına kadar yükselmişti. Ethereum fiyatı ise 3150 dolar seviyesini test etmişti.

11 TEMMUZ BTC VE ETH FİYATI

Bugün sabah saatlerinde Bitcoin’de 57 bin 800 dolara yakın denge arayışı öne çıkıyor. Fiyatlarda dünkü yüksek seviyelere göre yaklaşık %3 gerileme kaydedildi. Ethereum’da ise işlemler 3090 dolara yakın seyrediyor. ABD’de ETF onayı bekleyen Etherum da dünkü zirveye göre %2 düşüşle işlem görüyor.

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200 GÜNLÜK ORTALAMA ÖNEMLİ

Bitcoin’de 200 günlük hareketli ortalama 58 bin 900 dolar ve Ethereum’da 3120 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzun vadede önemli sinyaller üreten 200 günlük ortalama seviyeler, fiyatların seyri açısından önemli işaretler veriyor. Her iki kripto para biriminde de ilk denemede bu seviye aşılamadı.

BİTCOİN 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Bitcoin’de yükseliş hız kesse de ciddi bir satış baskısı da oluşmadı. Son iki işlem gününde 5 günlük ortalamaya da işaret eden 57 bin dolar seviyesi önemli destek olarak öne çıktı. 56 bin 500- 57 bin dolar bandının üzerinde tutunma önemsenirken; 59 bin 500 dolar kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor.

MT GOX VE ETF’LERE DİKKAT!

Bu hafta BTC ETF’lerine para girişi gerçekleşirken; analistler, MT Gox başta olmak üzere Almanya’dan gelecek satışlar ve kazancı düşen madencilerin cüzdanlarında yaşanan hareketliliğin takip edileceğini, 56 bin 500 doların aşağı kırılması hainde satışların tekrar hızlanabileceği uyarısında bulunuyor.