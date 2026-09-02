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Ekonomi

Bu yıl palamut yılı olacak! Tezgahlarda bolluk var, işte fiyatı

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Denizlerde yeniden ava çıkmaya başlayan balıkçılar, bol miktarda palamutla kıyıya dönüyor. "Bu yıl palamut yılı olacak" denilirken, palamudun tanesi 150 ila 200 TL arasında alıcı buluyor.

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Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını sulara bıraktı. Yeni sezonun ilk günlerinde denizlerden gelen palamut bolluğu, hem kıyıya dönen balıkçıların hem de tezgah başında taze balık bekleyen vatandaşın yüzünü güldürdü.

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FİYATLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Limanlara adeta "kaşarlı palamut" tabir edilen iri ve etli balıklarla dolu dönen tekneler, sezonun son derece verimli geçeceğinin ilk sinyallerini verdi. Av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlardaki yerini alan boy boy palamutlar, etiket fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Bu yıl palamut yılı olacak! Tezgahlarda bolluk var, işte satış fiyatı
Başlık ResmiBu yıl palamut yılı olacak! Tezgahlarda bolluk var, işte satış fiyatı

PALAMUDUN TANESİ 150 - 200 TL

Trabzon'da balık hallinde ve semt pazarında hareketlilik tavan yaparken, palamudun tane fiyatı boyutuna göre 150 TL ile 200 TL arasında alıcı buluyor. Sezonun ilk günleri olmasına rağmen fiyatların makul seviyelerde açıldığını belirten balıkçı esnafı, avlanan balık miktarının artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde fiyatların daha da erişilebilir seviyelere düşebileceğini öngörüyor.

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"BU YIL PALAMUT YILI OLACAK"

Karadenizli balıkçılar, deniz suyu sıcaklığı ve balık sürülen hareketlerinin bu yıl palamut açısından oldukça elverişli olduğunu ifade ediyor. İlk geceden itibaren ağların dolu çıkması, bu sezon sofralarda en çok palamutun yer alacağını gösteriyor. Vatandaşlar ise hem tazeliği hem de doyuruculuğuyla öne çıkan sezonun ilk palamutlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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