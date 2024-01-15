Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

15 Ocak 2024 15:41 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 15:42

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tüm çalışan ve işverenleri etkilemesi beklenen çalışma hayatına ilişkin torba kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklif ile asgari ücret desteğinin 500 TL'den 700 TL'ye yükseltilmesi, kısa çalışma ödeneği asgari prim ödeme gün sayısısının ise 450'ye indirilmesi öngörülüyor.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarıan iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemeye de değinen Güler, "Emekli zammı için bakanlıklarda çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurulda teklife eklenecek. Kısa çalışma ödeneği devam ediyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'na sunulan teklife göre, işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilecek. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme ele alınacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif hızla Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek. Komisyon sürecinin ardından teklif, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek.