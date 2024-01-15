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    Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Milyonlarca çalışan ve işverenin beklediği kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif, asgari ücret desteğinin 500 TL'den 700 TL'ye çıkarılması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesi dahil çalışma hayatına yönelik bir dizi düzenlemeyi içeriyor.

    Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis&#039;e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tüm çalışan ve işverenleri etkilemesi beklenen çalışma hayatına ilişkin torba kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklif ile asgari ücret desteğinin 500 TL'den 700 TL'ye yükseltilmesi, kısa çalışma ödeneği asgari prim ödeme gün sayısısının ise 450'ye indirilmesi öngörülüyor.

    Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

    SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarıan iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemeye de değinen Güler, "Emekli zammı için bakanlıklarda çalışmalar devam ediyor. Netleştiğinde komisyon ya da Genel Kurulda teklife eklenecek. Kısa çalışma ödeneği devam ediyor" dedi.

    Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

    TBMM Genel Kurulu'na sunulan teklife göre, işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilecek. Kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme ele alınacak.

    Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

    SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

    Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

    Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif hızla Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelecek. Komisyon sürecinin ardından teklif, Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TBMMMeclisAsgari Ücret Desteği
    Haberler > Ekonomi > Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor
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