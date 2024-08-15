Çeyrek puan mı, yarım puan mı? Altın, bu sorunun cevabını arıyor

Altında son dakika! 15 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2650 TL ve ons altın 2450 dolardan güne başlıyor. FED beklentisi ve jeopolitik riskler, fiyatlara bir miktar dahil oldu ve altında düşüş sınırlı kalıyor. Buna rağmen FED’in eylülde çeyrek puan mı, yarım puan mı indirim yapacağı bilinmezliğini koruyor. Bugün ABD’den gelecek perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve imalat endeksi verileri, bu konuda kritik ipuçları verecek.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında rekorlar haftası yaşanırken, dün açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından “kâr satışları” dikkatlerden kaçmadı. Ancak altının belli desteklerde tutunduğu görüldü. Dünkü işlemlerde ons altın en düşük 2440 dolar ve gram altın 2630 TL’yi gördü. Piyasaya tekrar alımların gelmesiyle birlikte altında yön yukarı döndü.

15 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN

Serbest piyasada 15 Ağustos 2024 gram altın fiyatı 2650 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2670-2710 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 415 TL, yarım altın 8 bin 825 TL ve tam altın da 17 bin 595 TL’den satılıyor.

15 AĞUSTOS 2024 ONS ALTIN

Küresel piyasalarda ons altında işlemler 2450 dolara yakın seyrediyor. Dolar endeksinde 102,65 ve ABD 2 yıllık tahvil faizinde %3,95 seviyesine yakın yatay görünüm öne çıkıyor. ABD’de temmuz ayı TÜFE verisi beklendiği gibi düşüşe işaret ederken, FED’e dair faiz indirimi tahminleri değişkenlik gösteriyor.

BUGÜN 3 KRİTİK VERİ GELİYOR

Eylülde ABD’de faiz indirimi neredeyse kesinleşirken, piyasalar, şimdi bunun kaç puan olacağını tahmin etmeye çalışıyor. Bu anlamda bugün ABD’den gelecek temmuz ayı perakende satışlar, ağustos ayı Philadelphia FED İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları izleniyor. Verilerde “soğuma” işaretleri artarsa, “daha güvercin FED” beklentileriyle birlikte altında da yükseliş tekrar ivmelenebilir.

SON TAHMİNLERE DİKKAT!

Bugünkü tahminlere bakıldığında, CME FED Watch platformunda ilk faiz indiriminin çeyrek puan olması %65 ve yarım puan olması %35 oranında fiyatlanıyor.

Analistler; Rusya-Ukrayna savaşının başka bir boyut kazandığını, İsrail-İran geriliminin masada kalmaya devam ettiğini belirterek, “Jeopolitik riskler sürüyor. FED’in de faiz indirimleri yaklaşıyor. Dolayısıyla altında düşüşler sınırlı. Yükselişi destekleyen faktörler de fiyatlara bir miktar dahil” şeklinde konuşuyor.