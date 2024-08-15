Dikkat çeken hareketlilik! Dolar zirveye yakın

Dolarda son dakika! 15 Ağustos dolar fiyatı 33,62 TL’den güne başlıyor. Kurda dünkü işlemlere göre “sınırlı yükseliş” ve “zirveye yakın hareketlilik” dikkat çekiyor. Gecelik TL faizleri %50’nin altına düşünce kurlar üzerinde baskı bir miktar arttı. TCMB ise Takasbank Para Piyasasında “TL alım” işlemlerine başlayarak, fazla likiditeyi çekme yoluna yöneldi. Dolarda 33,67 TL kritik direnç olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ / EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda haftanın dördüncü işlem günü, küresel taraftan gelen yoğun veri akışıyla başlıyor. Japonya, bu yılın ikinci çeyreğinde %0,5 beklentiye karışık %0,8 büyüme kaydetti. Asya borsalarında ağırlıklı olarak yükselişler yaşanırken; EUR/USD paritesinin uzun bir aranın ardından 1,10 seviyesinin üzerine çıkması, iç piyasada da döviz kurları üzerinde etkisini gösteriyor.

15 AĞUSTOS DOLAR FİYATI

Bankalar arası piyasada 15 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,62 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında ise işlemler 33,56-33,66 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda düne göre sınırlı da olsa bir yükseliş dikkat çekiyor. Fiyatlar, zirve seviyesine yakın seyrediyor. Kısa vadede dolarda 33,52 TL destek ve 33,67 TL direnç olarak takip ediliyor. Bu arada Euro da 37,00 TL’nin üzerinde fiyatlanıyor.

TCMB’DEN YENİ ADIM GELDİ

Bu arada gecelik TL faiz oranı son iki gündür, politika faiz oranının altında seyrediyor. Dünkü işlemlerde de gecelik TL faiz oranı %49,25 olarak gerçekleşti. Bu durum, TL likidite fazlalığına sebep olarak kurlar üzerindeki baskıyı artırıyor. TCMB tedbir olarak, dünden itibaren likidite sterilizasyonu için Takasbank Para Piyasasında işlemlere başladı. Bu kapsamda TCMB, gecelik vadede TL alış işlemi yapabilecek.

DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Öte yandan yabancı kurumlardan Türkiye ekonomisine dair dikkat çeken raporlar gelmeye devam ediyor. İngiliz banka Barclays, Türkiye'nin, bu yılın tamamında 15 milyar dolar cari açık verebileceğini öngördü. Bu tahminin GSYİH'ye oranı, %1,2 gibi oldukça düşük bir seviyeye işaret etti. Cari açıkta bu gerilemenin büyümeyi olumsuz etkilese de, içeride döviz talebini azaltacağı da belirtiliyor.