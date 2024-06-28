Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gri liste kararına ilk yorum: Kaynak girişi hızlanacak

Türkiye, 3 yıl sonra Mali Eylem Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Kararla ilgili ilk yorum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, "Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki oluşturacak. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır." dedi.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Başkanı Raja Kumar, bugün TSI 12.00'de Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi. Kumar, Türkiye’nin gri listeden çıkarıldığını resmen duyurdu.

ÜLKEYE KAYNAK GİRİŞİ ARTACAK

Karar ülke genelinde sevinçle karşılanırken, konuyla ilgili ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, kararla birlikte ülkeye kaynak girişinin artacağını söyledi.

Cevdet Yılmaz konu hakkında şunları söyledi:

"Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.

"OLUMLU SONUÇLARI OLACAK"

Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ HIZLANDIRACAK"

Türkiye’nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki oluşturacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."