Dolar, euro, altın ve Bitcoin merkez bankalarını bekliyor! İşte piyasalarda son durum

25 Ocak 2024 09:28 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 09:34

Son dönemde zirve üstüne zirve yapan dolar, yatay seyrine başladı. Pazartesi günü 30,26 TL seviyesine ulaşan dolar, bu seviyeden büyük bir kazanç veya kayıp görmedi. Perşembe günü de 30,26 seviyesinde alıcı bulan dolar, Cuma gününün ilk işlem saatlerinde de aynı fiyattan işlem görüyor.

Öte yandan euro, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararı öncesi yükselişe geçti. Euro/TL son 24 saatte yüzde 0,25 oranında değer kazanarak 33 bandını aştı.

Altın fiyatlarında ise yatay seyir hâkim. Şu anda gram altın bin 961 TL, çeyrek alytın 3 bin 417 TL, cumhuriyet altını ise 13 bin 546 TL satış fiyatıyla alıcı buluyor.

Geçen hafta 49 bin dolar seviyesini gören Bitcoin ise, önce 42 bin dolara ardından Salı günü 38 bin 700 dolar seviyesine düştü. Daha sonra kayıplarının bir kısmını geri almayı başaran Bitcoin, şu anda 39 bin 937 dolar seviyesinde.

DOLAR, EURO, ALTIN ve BITCOIN MERKEZ BANKALARINI BEKLİYOR

Bugün açıklanacak iki kritik veri hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasaları etkileme potansiyeli taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00'da Ocak ayı faiz kararını açıklayacak. Uzmanlar, bankanın politika faizini yüzde 250 baz puan artışla yüzde 42,5 seviyesinden yüzde 45 seviyesine yükseltmesine kesin gözüyle bakıyor.

TCMB, Aralık ayında da 250 baz puan artış kararı almış, yüzde 40 olan politika faizini yüzde 42,5 seviyesine yükseltmişti. Uzmanlar, bugün faizin yüzde 45'e yükseltilmesinin, 'parasal sıkılaşmada zirve' olacağı görüşünde. Buna göre piyasalar, TCMB'nin bugünkü kararının ardından faiz artışı yapmayacağını, enflasyondaki düşüşe bağlı olarak ilerleyen PPK toplantılarında faiz indirimine gidileceğini düşünüyor.

TCMB'nin faiz kararı öncesi piyasalarda dalgalanmalar, faiz kararı sonrasında ise piyasa beklentisine göre TL'de değer kaybı veya değer artışı olabilir. Bu durumda dolar/TL kuru da değişebilir.

Küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugün TSİ saat 16.00'da açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yarın politika faizlerini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ECB'nin ilk faiz indirimine yüzde 66 ihtimalle nisanda başlayabileceğinin öngörüldüğünü ancak söz konusu tahminlerin günden güne hazirana kaydığını aktararak, Lagarde'ın açıklamalarının piyasalardaki fiyatlamaları netleştirebileceğini bildirdi.

ABD BÜYÜME VERİLERİ DE İZLENECEK

Öte yandan küresel piyasalarda, bugün açıklanacak ABD büyüme verileri de belirleyici olacak. Büyüme verileri öncesinde tahvil piyasalarındaki yatay seyir beşinci iş gününe taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 103'ün üzerinde kalmaya devam ediyor.