TCMB faiz kararı öncesi piyasalar zirvede! 24 Ocak dolar, altın, euro fiyatları...

24 Ocak 2024 09:16 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:34

Yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesi döviz kurlarındaki yükseliş devam ediyor.

Faiz kararları öncesi altın fiyatları kısmen yatay seyrini korurken, dolar ve euroda TL karşısında kazançlar görüldü.

TCMB, faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını öngörüyor.

DOLAR VE EURO YÜKSELİYOR

Faiz kararları öncesi piyasalar dalgalı seyrederken, piyasalarda para birimleri güçlenmeye devam etti. Son 24 saatte yüzde 0,35 yükselen dolar şu anda 30,27 TL seviyesinde bulunuyor. Paritede alış tarafı 30,2719 TL'den, satış tarafı 30,2881 TL'den işlem görüyor.

Dolar, ABD'den gelen perakende ticaret verisi gibi göstergelerin enflasyonun soğuduğuna yönelik beklentileri karşılamamasının ardından güçlendi. Son verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz indirimine Mart'ta başlayacağına yönelik beklentiler zayıfladı.

Euro ise şu anda ECB'nin faiz kararına odaklanmış durumda. ECB, Ocak ayı faiz kararını yarın saat 16.00'da açıklayacak. Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Karar öncesi euro/TL son 24 saatte yüzde 0,37 yükselişle 32,9213 alış, 32,9397 satış fiyatıyla işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYRİNİ KORUYOR

Dün gün içinde 2 bin 28 doları gören ons altın, akşam saatlerinde 2 bin 24 seviyesine kadar geriledi. Yeni günde en yüksek 2 bin 29 dolar seviyesini gören ons, şu anda 2 bin 23 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları kısmen yatay seyrederken, gram altın TL'deki değer kaybından destek bularak küçük kazançlar gördü. Son 24 saatte yüzde 0,09 artan gram, bin 970 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 3 bin 378 TL'den, cumhuriyet altını 13 bin 896 TL'den, gümüş ise 21,83 TL'den alıcı buluyor. Dün çeyrek altın 3 bin 374 TL'den, cumhuriyet altını 13 bin 875 TL'den, gümüş ise 21,70 TL'den fiyatlanmıştı.

BITCOIN'DE SERT DÜŞÜŞ

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasının ardından 42 bin dolardan 49 bin dolara yükselen Bitcoin, kâr satışlarıyla 42 bin dolar seviyesine geriledi.

Mart ayında faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasının ardından 42 bin dolar seviyesini de kaybeden Bitcoin, önce 40 bin dolara ardından 38 bin dolara indi. Bitcoin şu anda 39 bin 744 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL'DE KIZILDENİZ FİYATLAMASI

Kızıldeniz krizi nedeniyle dalgalı seyreden Brent petrol fiyatı ise son günlerde değer kazandı. Geçen hafta 77-78 dolar bandında gezinen varil fiyatı, şu anda 79,45 dolardan alıcı buluyor.