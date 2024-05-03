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E-ticarette Anneler Günü Hediye Hareketliliği Başladı

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E-ticarette Anneler Günü Hediye Hareketliliği Başladı

Ekonomi Haberleri

Hepsiburada, binlerce hediyeyi Anneler Günü’nde teslim edecek!

Yaklaşan Anneler Günü ile beraber, e-ticarette Anneler Günü hediye alışverişi hareketlendi.

Anneler Günü’ne özel teslimat servisi!

Hepsiburada, Anneler Günü’ne özel “randevulu teslimat” servisiyle bu özel günde annelerine hediyelerini bizzat veremeyen ve onlardan uzakta olmasına rağmen hediyesiyle annesini mutlu etmek isteyenlere yeni bir hizmet sunuyor. Anneler Günü hediyesini Hepsiburada’dan satın alanlar, 11 veya 12 Mayıs teslimat seçeneğini işaretleyerek annelerinin yüzlerini güldürecek.

Hepsiburada platformu üzerinden verdikleri hediye siparişlerinde annelerinin adresini girerek 11 ya da 12 Mayıs tarihleri için randevulu teslimat oluşturulmasına imkan veren servisle binlerce hediye İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir illerinde anneler günü haftasonu tercih edilen günde annelere kapılarında teslim edecek.

Böylece kullanıcıların siparişleri, diledikleri adrese, siparişin verildiği gün farketmeksizin hafta sonuna denk gelen 11 Mayıs Cumartesi ya da 12 Mayıs Pazar günü teslim edilecek.

Son dakikacılar için “Yarın Kapında”

Ayrıca, anneler günü hediyesini son dakikaya bırakanlar için de 8-11 Mayıs tarihleri arasında “yarın kapında” hizmetiyle de modadan kozmetiğe, elektronik ve kişisel bakımdan ev dekorasyonuna kadar binlerce ürün ertesi gün annelere teslim edilebilecek.

Anneler Günü aramalarında öne çıkan kategoriler: Teknoloji, kozmetik ve altın

Hepsiburada verilerine göre, Anneler Günü’nün yaklaşmasıyla beraber annelerine hediye almak isteyenler bu sene teknoloji ürünlerine yöneldi. Bu sene anneler günü alışverişleri ve hediye alternatifleriyle ilgili platform üzerinde gerçekleştirilen aramalarda alışılmış kozmetik, küçük ev aletleri ve moda ürünlerinin dışında elektronik ve teknoloji ürünlerine ilgi arttı. Akıllı cep telefonu, akıllı saat ve tabletlere olan ilgi geçen senenin aynı dönemine göre arttı.

Yeni nesil annelere en çok tablet hediye alınıyor

Özellikle yeni nesil anneler için en çok aratılan ve satışları en çok artan hediye tablet oldu. Tablet satışları geçen senenin aynı dönemine göre %100 arttı. Bununla beraber moda, kozmetik kategorilerinde de parfüm, makyaj malzemesi, çanta ve ayakkabılara ilgi de sürüyor.

Anneler Günü alışverişinin bu yılki sürprizi: Çeyrek Altın

Bu sene Anneler Günü hediye aramalarının diğer öne çıkanı ise “çeyrek altın” oldu. Annesine, yatırım amaçlı hediye almak isteyenler Hepsiburada platformu üzerinden en çok çeyrek altın araması yaptı. “Çeyrek altın” aramaları anneler günü alışverişi döneminde geçen senenin aynı dönemine göre %45 oranında artış gösterdi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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