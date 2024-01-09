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    Emekliler 'bu ücretten aşağı olmamalı' dedi, yeni zam talebini duyurdu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Emekliler, memurlara yapılan seyyanen ödemelerin aynı şekilde emeklilere de ödenmesini talep etti.

    Emekliler &#039;bu ücretten aşağı olmamalı&#039; dedi, yeni zam talebini duyurdu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını savundu.

    MEMURLARA YAPILAN SEYYANEN ÖDEMELER EMEKLİYE DE YAPILSIN

    Yazılı açıklama yapan Küçükkösen, kamu görevlisi gibi emeklisinin de personel sisteminin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, kadronun sadece kamu çalışanına verilmiş bir hak ve menfaat değil, aynı zamanda kamu emeklisini de kapsayacak bir hak olduğuna dikkati çekti.

    EMEKLİ AYLIĞI ARASINDA ORANTISIZ FARK VAR

    Emekli oldukları kadronun, haklarını sadece çalışırken ya da emekli olurken değil, emeklilik sürecinin tamamında etkilediğini belirten Küçükkösen, kamu görevlisinin görev aylığı ve emekli aylığı arasında orantısız, adaletsiz, hakkaniyetsiz bir farklılık olduğunu ifade etti.

    DEVLETİMİZDEN SEYYANEN ÖDEME BEKLİYORUZ

    Ali Küçükkösen, emekliliğin, yıllarca verilen emeğin, sunulan katkının, dökülen alın terinin, eksiksiz yatırılan vergilerin sonucunda elde edilmiş bir hak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Hayatımızın geri kalan kısmını insan onuruna yakışır bir maaş elde ederek, geçim kaygısı düşünmeden, huzurlu bir şekilde yaşamak kamu işvereninden en doğal beklentimizdir. Devletimizden beklentimiz, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılması, çalışan-emekli arasındaki uçurumun azaltılması, eksikliklerin gidermesi, sesimizin duyulmasıdır."

    EmekliMaaşZam Talebi
    Haberler > Ekonomi > Emekliler 'bu ücretten aşağı olmamalı' dedi, yeni zam talebini duyurdu
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