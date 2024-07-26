Emekliler dikkat! 24 bin liraya kadar çıktı, işte banka banka güncel promosyon ödemeleri

Hem devlet hem de özel bankaların emekli yarışı devam ediyor. Emekli maaşları için verilen promosyon ödemeleri şu an için 12 ila 18 bin TL arasında değişirken, bazı bankalar ek ödemelerle bu rakamı 24 bin liraya kadar çıkarmış durumda. İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri.

Emeklilerin temmuz zammının ardından bankaları da bir hareketlilik aldı. Hem özel hem de devlet bankaları emeklileri kendilerine çekmek için promosyon yarışı veriyor. Bu kapsamda maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alıyor.

24 BİN LİRAYA KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ

Özel bankalarda 12 - 18 bin TL arasında olan promosyon ödemesi, devlet bankalarında ise 12 bin TL civarında. Ancak bankalar promosyon ödemesinin yanında çeşitli kampanyalarla emeklilere ek ödemeler de yapıyor. Bu kapsamda promosyon ödemeleri 24 bin liraya kadar çıkıyor.

İşte banka banka güncel promosyon ödemeleri:

ZİRAAT BANKASI

0 TL - 10 bin TL arası (9.999 TL'ye kadar) : 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL arası: 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

HALKBANK

0 TL - 10 bin TL arası: 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL arası: 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

VAKIFBANK

0 TL - 10 bin TL arası: 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL arası: 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

Emekli maaşını Vakıfbank'tan alacak müşteriler aynı zamanda Vakıfbank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat kartı ile 12 ay boyunca yapılan alışverişlere toplamda 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatı sunuyor. Böylelikle Vakıfbank emeklilere toplamda 24.000 TL'ye kadar promosyon kazanma fırsatı yakalıyor.

DENİZBANK

0 TL - 10 bin TL arası: 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL arası: 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL

AKBANK

0 TL - 10 bin TL arası: 6.250 TL

10 bin TL - 15 bin TL arası: 10 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası: 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri: 15 bin TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

0 TL - 10 bin TL arası: 5 bin TL

10 bin TL - 15 bin TL arası: 8 bin TL

15 bin TL - 20 bin TL arası: 10 bin TL

20 bin TL ve üzeri: 12 bin TL