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Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emeklinin 14 günlük zam farkı hesaplarda

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

SGK, emeklilerin 1 Temmuz'dan itibaren oluşan zam farklarının 26 Temmuz'da hesaplara yatacağını duyurmuştu. 14 günlük zamlı maaş farkı bugün itibarıyla ödenmeye başlandı.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekliler temmuz itibarıyla yüzde 24,73 oranında zam almıştı. Maaş ödemeleri yapılan emeklinin 14 günlük zam farkı ise yatırılmamıştı. Milyonlar farkın ne zaman yatacağını merak ederken, SGK konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı.

SGK TARİHİ AÇIKLAMIŞTI 

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

EMEKLİNİN ZAM FARKI ÖDENMEYE BAŞLANDI

Emeklinin beklediği tarih geldi. Milyonlarca emeklini zam farkları bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. 

ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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