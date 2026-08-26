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Ekonomi

Erdoğan'ın çağrısı sonrası ektiler! Sivaslı çiftçiler üretimi 2 katına çıkardı

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Erdoğan'ın çağrısı sonrası ektiler! Sivaslı çiftçiler üretimi 2 katına çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi döneminde ayçiçek yağında yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası çiftçilerden üretim için talepte bulunmuştu. Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçem Sivaslı çiftçiler, üretim alanını daha da artırmaya başladı. Kentte ayçiçek üretimi geçen yıla göre yüzde 109 artış gösterdi.

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Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Sivas’ta alternatif tarım ürünleri her geçen gün yaygınlaşıyor. Toprak yapısı ve arazi şartları nedeniyle hububat ekilen kentte ayçiçeği üretimi artıyor. Pandemi döneminde ayçiçek yağı fiyatlarının artmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ayçiçeği ekimine başlayan çiftçiler, üretim yapılan alanları genişletiyor. Ayçiçeği üretiminde her yıl rekorunu geliştiren kentte 2025 yılında 75 bin dönümlük alanda yağlık ayçiçeği ekilirken 2026 yılında bu rakam 100 bin dönüme ulaştı. Çiftçiler, 2025 yılında 23 bin dönümde çerezlik ayçiçeği ekimi yaparken 2026 yılında 90 bin dönümde tohumlar toprakla buluşturuldu. İklim şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte yağlık ayçiçeğinde 16 bin ton, çerezlikte ise 19 bin ton ürün hasat edilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası ektiler! Sivaslı çiftçiler üretimi 2 katına çıkardı
Başlık ResmiErdoğan'ın çağrısı sonrası ektiler! Sivaslı çiftçiler üretimi 2 katına çıkardı

"SİVASLI ÇİFTÇİMİZ İÇİN GÜZEL BİR ALTERNATİF OLDU"

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, "2020’de yaşanan pandemi sonrası ülkemizde ayçiçek yağıyla ilgili büyük sıkıntılar çıkmıştı. Bu sıkıntıların ardından hem Cumhurbaşkanımızın hem de Tarım Bakanımızın çiftçilerimize ekim yapması için çağrıları olmuştu. Biz de Sivas çiftçisi olarak bu duruma duyarsız kalmadık. Sivas’ta hiç ekilmeyen, çok yabancı bir ürün, ülke ekonomisine katkı sağlamak için ekildi. Güzel sonuçlarda alınmaya başladı. İnşallah bundan sonra da yağlık ve çerezlik ekimi artarak devam edecek. 2025 yılında yaklaşıp 75 bin dönümde yağlık ayçiçeği ekilmişti, şu an da 100 bin dönüme çıktı. Çerezlikte 2025 yılında 23 bin dönüm alan ekilirken bu rakam 2026’da 90 bine çıktı. Geçtiğimiz yıl 75 bin dönümde yaklaşık 11 bin 900 ton civarında ayçiçeği alınmıştı ama şu an yaklaşık 16 bin ton yağlık ayçiçeğimiz var. Çerezlikte de 2025 yılında 4 bin 800 ton olan verim şu an yaklaşık 16 bin tona çıkmış durumda. Bu durum bizim çiftçimizin ayçiçeği ekiminde ki artışını gösteriyor. 2026 yılında daha çok olacaktı ama aşırı yağışlardan dolayı Sivas çiftçimiz ekimde sıkıntılar yaşadı. Normal geçen bir sezon olsaydı çerezlikte ki 90 bin ton yaklaşık 150 bin tona, yağlıkta yaklaşık 200 bin dekara çıkacaktı. Ama çiftçimiz ve biz mutluyuz. Sivaslı çiftçimiz için güzel bir alternatif olmuş oldu" dedi.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası ektiler! Sivaslı çiftçiler üretimi 2 katına çıkardı
Başlık ResmiErdoğan'ın çağrısı sonrası ektiler! Sivaslı çiftçiler üretimi 2 katına çıkardı

"3 BİN 900 KİLO YAĞLIK TOHUM DAĞITILDI"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çiftçilere tohum desteğinde bulunduğunu hatırlatan Çetindağ, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından geçen sene yaklaşık 3 bin 900 kilo yağlık tohum dağıtıldı. Bunun da çok faydası oldu. İnşallah önümüzdeki yıl da çiftçimize yine ayçiçeği tohumunu dağıttığımız zaman rekoltenin artacağını tahmin ediyoruz. Artık geçmiş yıllarda yaşanan ayçiçek yağıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşanmayacak. Bizim çiftçimiz vatanını milletini seven, dışarıya bağlı olmamak için hiç ekilmeyen bir ürünü kendi memleketinde ekmeye başlayanlardır" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası ektiler! Sivaslı çiftçiler üretimi 2 katına çıkardı
Başlık ResmiErdoğan'ın çağrısı sonrası ektiler! Sivaslı çiftçiler üretimi 2 katına çıkardı
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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