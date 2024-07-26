Faiz indirimi yapılacak mı? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan net mesaj

Merkez Bankası son 4 aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakırken, faiz indiriminin ne zaman yapılacağı merak konusu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Türkiye'deki mevcut koşulların birinci durumda daha yüksek bir risk oluşturması nedeniyle faiz indirimi şu anda gündemimizde değil" dedi.

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını salı günü açıkladı. Piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez, son 4 aydır faizde bir değişiklik yapmadı. Milyonlar faiz indirimi olup olmayacağını merak ederken, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.

"FAİZ İNDİRİMİ ŞU AN GÜNDEMDE YOK"

Reuters'a açıklamalar yapan Akçay, para politikasındaki sıkı duruşun "sabır ve kararlılıkla" sürdürüleceğini vurguladı. Faiz indiriminin şu an gündemde olmadığını belirten Akçay, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek." dedi.

HATAYA YER YOK

Akçay, para politikasında gevşeme döngüsünün değerlendirilmesinin "ön koşulu"nun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş olduğunu söyledi.

Akçay, merkez bankalarının ihtiyatlı tarafta kalmaya meyilli olduklarını, tedbiri elden bırakmamaya ve "temkinli tarafta kalarak hata yapmamayı yeğlemekte" olduklarını belirterek, "Bu durum, erken bir faiz indirimi nedeniyle yeniden canlanan enflasyon riski olabileceği gibi aşırı veya gereksiz yere uzatılmış bir sıkılaştırma sürecinin sert bir inişe yol açtığı bir durum da olabilir." dedi.

Akçay sözlerini şöyle sürdürdü: "Her ne kadar şu anda bir faiz indirim döngüsü değerlendirilmiyor olsa da, indirimler başladığı zaman para politikasındaki sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sinyal verilerek bu süreç yönetilecektir."