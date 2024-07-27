Geçen hafta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı? 10 bin TL kaç lira oldu?

Piyasalarda son dakika! Geçen hafta 10 bin TL’yi mevduatta bekleten yatırımcı, 97 TL kazandı. Aynı tutarda dolar yatırımı 30 TL, altın 83 TL ve borsa yatırımı 237 TL kaybettirdi. BİST100’de AGROT, %20,99 primle en çok yükselen hisse oldu. AKSA ise %14,69 gerileyerek en çok düşen hisse olarak öne çıktı. Gelecek hafta gözler; FED faiz kararı, ABD tarım dışı istihdam verileri ve İTO enflasyon rakamlarında olacak.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/ Ömer Faruk Bingöl- Piyasalarda yatırım enstrümanlarının geçen haftaki getirilerine bakıldığında dikkat çeken performanslar öne çıktı. Riskli yatırım enstrümanları arasında yer alan döviz, altın ve borsa geçen hafta geriledi. TL mevduatta bekleyenler ise haftayı “en kazançlı” kapatan grup oldu.

EN FAZLA BORSA GERİLEDİ

Geçen hafta Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %2,37 değer kaybederek 10.891’den kapanış yaptı. En fazla kaybı borsa yatırımcısı yaşadı. Endekste 10.700 destek ve 11.000 direnç olarak gösteriliyor. İkinci çeyrek bilançoları da yakından takip edilirken; yüksek faiz ve yabancı ilgisizliği hisseleri de etkiliyor.

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EN FAZLA YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST100 endeksi kapsamında geçen hafta en fazla yükselen hisseler şöyle sıralandı:

AGROT: %20,99

CWENE: %17,02

ARCLK: %14,94

BTCIM: %8,87

CIMSA: %8,51

Yine BİST100 dahilinde geçen hafta en fazla düşen hisseler ise şunlar:

AKSA: %-14,69

ISCTR: %-11,78

MAVI: %-10,60

ISMEN: %-8,90

VAKBN: %-7,72

ALTIN YATIRIMCISI DA ÜZÜLDÜ

Gram altın fiyatı geçen hafta %0,83 düşüşle 2528 TL’den kapandı. Ons altında yaşanan satış baskısı gram atını etkiledi. Gramda 2500 TL destek ve 2550 TL direnç olarak takip edilecek. Altın cephesinde gelecek hafta ABD’de faiz kararı, FED Başkanı Powell’ın açıklamaları ve tarım dışı istihdam izlenecek.

DOLARDA AKÇAY ETKİSİ

Faizlere ilişkin TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’dan gelen şahin açıklamalar, kurlarda gerilemeye sebep oldu. Dolar haftayı %0,3 düşüşle 32,95 TL’den tamamladı. 32,80 destek ve 33,15 direnç olarak öne çıkıyor. Gecelik TL faizleri, TCMB’nin hamleleri ve İTO enflasyonu, gelecek hafta takip edilecek.

MEVDUAT YATIRIMCISI KAZANDI

Risksiz getiriyi tercih eden TL mevduat yatırımcısı geçen hafta %0,97 kazanç elde etti. TCMB’nin geçen hafta faizleri sabit tutarak, yeni likidite tedbirleri almasıyla birlikte; TL mevduat faizlerinde de yeniden %50 seviyesine doğru yükseliş yalandı. Böylece aylık getirilerde %4’e yakın seviyeler korunuyor.