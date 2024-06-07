Gözler ABD istihdam verilerinde! Altın için kritik gün

Altında son dakika! 7 Haziran ons altın fiyatı 2385 doları test ederek, son 2 haftanın zirvesini gördü. Serbest piyasada gram altın fiyatı 2475 TL’yi aşarken; gözler, bugün açıklanacak Mayıs Ayı ABD Tarım Dışı İstihdam rakamlarına çevrildi. Öngörülerin altında kalabilecek istihdam rakamlarının, FED’e dair faiz indirimi beklentilerini öne çekebileceği ve ons altında 2400 dolara doğru hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Altın fiyatları son günlerde, beklenti altında kalan ABD verilerinden destek bulmaya devam ediyor. Bugün 2380 dolarla son 2 haftanın zirvesini test eden ons altın için, en kritik verilerden biri açıklanacak. FED’in para politikasına karar verirken dikkate aldığı en önemli iki göstergeden biri olan, tarım dışı istihdam rakamlarının mayıs sonuçları, TSİ 15:30 itibarıyla gelecek. Buna göre;

-Önceki ay yüzde 3,9 olan işsizlik oranının geçen ay da aynı seviyede gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

-Nisanda 175 bin olan istihdam artışının, mayısta 186 bin kişi olarak gelmesi bekleniyor.

-Ortalama saatlik kazançlarda da aylık bazda yüzde 0,3’lük artış öngörülüyor.

FED BEKLENTİLERİ VE DOLAR ENDEKSİ…

İstihdam artışının beklenti altında kalması ve işsizlik oranın beklentilere paralel ya da beklenti üzerinde gerçekleşmesi halinde; bu tablonun, “istihdam piyasasında soğuma” işareti olarak algılanacağı ve FED’e dair faiz indirimi beklentilerini de artıracağı bekleniyor.

Eylül ayı için faiz indirimi %60 ihtimalle fiyatlanırken; dolar endeksi, 104,10 ile son iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de benzer şekilde son 2 ayın düşüğüne işaret eden %4,30’a yakın seyrini koruyor.

7 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda ons altın bugün 2385 doları test ederek son iki haftanın da zirvesine çıktı. Serbest piyasada gram altın fiyatı 2475 TL’ye yakın seviyelerden son işlem gününe başlarken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2460 TL-2510 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 75 TL, yarım altın 8 bin 140 TL ve tam altın da 16 bin 230 TL’den satılıyor.

Ons altın hafta başından itibaren yüzde 2,5’e yakın primli seyrederken; bugünkü tarım dışı istihdam rakamlarının zayıf gelmesi halinde, 2400 dolara doğru hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor. Aksi bir ihtimal halinde ise fiyatlarda tekrar gevşeme yaşanabileceği uyarıları yapılıyor.

AVRUPA’DA İLK FAİZ İNDİRİMİ

Dün Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 4,00’ten yüzde 3,75’e düşürdü. Her ne kadar yakın gelecekte yeni bir faiz indirimi işareti verilmese de bu yıl bölgede iki faiz indirimi daha bekleniyor. Öte yandan Ukrayna ve Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin devamı da altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

BU HAFTA AÇIKLANAN ABD VERİLERİ

-Pazartesi günü mayıs ayı ISM İmalat PMI Endeksi; yüzde 49,20’den 48,70’e geriledi.

-Salı günü Açık İş İlanları sayısı; 8,35 milyondan 8,05 milyona geriledi.

-Çarşamba günü özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi olarak açıklandı. 173 bin olan beklentinin altında kaldı.

-Perşembe günü; 220 bin kişi olarak beklenen haftalık işsizlik maaşı başvuruları da, tahminleri aşarak 229 bin kişi olarak geldi.

Bu veriler, ABD ekonomisinde soğumaya işaret etti ve enflasyonist baskıların da hafifleyebileceğinin sinyallerini verdi.