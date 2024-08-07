Gözler yarın Merkez'de! Faizler ne zaman düşecek? İşte yabancıların tahminleri…

Yılın üçüncü enflasyon raporu TCMB tarafından yarın açıklanacak. TÜFE beklentilerinin paylaşılacağı toplantıda, faiz indirimine dair ip uçları da aranacak. Bu arada yabancı yatırım bankalarının son raporlarına göre; Citibank kasımda, BOFA aralıkta ve Morgan Stanley şubat ayında TCMB’den ilk faiz indirimini bekliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda pazartesi yaşanan dalgalanmaların ardından, hafta ortasında dengelenme çabası öne çıkıyor. Borsalarda, emtialarda ve kripto paralarda toparlanma eğilimi dikkat çekiyor. Öte yandan iç piyasalar, haftaya enflasyon rakamları ile başladı. Temmuzda aylık enflasyon, beklendiği gibi yüksek geldi ve %3,23 olarak açıklandı.

GÖZLER ENFLASYON RAPORUNDA

İç ve dış piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken; gözler, yarın TCMB tarafından açıklanacak yılın üçüncü enflasyon raporuna çevrildi. Bir önceki raporda TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı yönlü revize ederek %38'e çıkarmıştı. 2025 ve 2026’ya dair tahminler ise %14 ve %9’da sabit tutuldu. Yarınki sunumda TÜFE beklentileri ve faiz mesajları dikkatle takip edilecek.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK

Bu arada temmuz enflasyonunun ardından yabancı kurumlardan, faiz indirimine dair dikkat çeken tahminler geliyor. ABD’li Citibank; TCMB’nin ilk faiz indirimi için kasım ayına kadar bekleyebileceğini öngördü. Morgan Stanley ise enflasyon üzerindeki risklere dikkat çekerek, TCMB’den bu yıl faiz indirimi beklemiyor; ilk indirim için ise Şubat 2025’i işaret ediyor.

YABANCILARIN TÜFE BEKLENTİSİ

Bank Of America tarafından yapılan değerlendirmede; faiz indiriminin zamanlamasının ekonomik verilere bağlı olduğu, ilk indirimin aralıkta gelebileceği tahmin ediliyor. İsviçreli UBS Bank ise üçüncü çeyrekte bir faiz indirimi beklemediğini, muhtemel bir hamlenin son çeyrekte gelebileceğini öngörüyor. Yabancı kurumların yıl sonu TÜFE beklentileri ise %40’ın üzerinde bulunuyor.