Güzeldere Tüneli'nde son durum... 40 dakikalık yol 6 dakikaya düşüyor... Açılış tarihine günler kaldı

Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'nde sona yaklaşıldı. Yolu 1 kilometre kısaltan tünel, 40 dakikalık güzergahın ulaşım süresini de 6 dakikaya düşürecek. Bakan Uraloğlu, tüneldeki çalışmaların ne zaman biteceğine ilişkin bilgi verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin son durumu hakkında yazılı açıklama yaptı.

GÜZELDERE TÜNELİ KAÇ KM?

Van ile Hakkari güzergahında hizmet verecek çift tüplü tünel, 3 bin 150 metre uzunluğunda olacak. Güzeldere Tüneli'nin yapım çalışmalarının sona yaklaştığını bildiren Bakan Uraloğlu, "Tünelimizle güzergah 1 kilometre kısalırken, '32 virajlar' mevkisiyle 40 dakikada geçilen güzergahın ulaşım süresi 6 dakikaya düşüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Van ile Hakkari arasında kuzey güney aksı olarak uzanan devlet yoluyla Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlanarak, yurt dışı ticaretine hizmet verildiğini belirterek, "Bölgedeki " değerlendirmesinde bulundu.

GÜZELDERE TÜNELİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin ne zaman biteceğiyle ilgili de önemli bir açıklama yaptı. Nihai beton kaplama çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Van-Hakkari yönündeki tüpte sona yaklaştık, diğer tüpte ise yapım işlerimiz devam ediyor. Bir yandan da tünel bağlantısını sağlayacak varyant kesiminde bölünmüş yol ve bitümlü sıcak kaplama çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

ÇEVRECİ TÜNEL ULAŞIM SÜRESİNİ KISALTACAK

Bakan Uraloğlu, Güzeldere Tüneli'nin tamamlanmasıyla "32 virajlar" olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesiminin terk edileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölünmüş yol konforuyla hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacağımız proje tamamlandığında zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık 145,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız, karbon salınımını ise 8 bin 700 ton azaltacağız."