İBB'den "Yuvam İstanbul" kreşlerine zam! Fiyat 2 katına çıktı 

Toplu taşımada indirimli öğrenci kart için 30 yaş sınırı getiren İBB, "Yuvam İstanbul" kreşlerine de zam yaptı. 1.200 TL olan aylık ücret 2.500 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin temmuz ayı oturumlarının son birleşiminde dikkat çeken kararlar alındı. Dün toplu taşımada indirimli öğrenci kartlara getirilen 30 yaş sınırı getirilmesinin ardından "Yuvam İstanbul" olarak bilinen kreşlerle ilgili de bir karar alındı.

FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

İBB, kreşlere zam yaptı. Yuvam İstanbul kreşlerinin aylık 1.200 TL olan yemek, oyuncak ve kırtasiye malzemesi dahil fiyatı 2.500 TL’ye çıkarıldı.

YENİ FİYATLAR NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

İBB kreşlerinin yeni ücret tarifesi Eylül ayında başlayacak. Zamlı fiyatlar 1 Eylül 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

ÖĞRENCİ İNDİRİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan 30 yaş üstü öğrenciler için ise normal tarifenin yüzde 10'u kadar indirim yapılacak. Söz konusu yönetmelikte "30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır" şeklinde revizyon yapıldı.