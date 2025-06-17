İlk hasat yapıldı! Kilosu 13 lira

Konya'nın Seydişehir ilçesinde arpa-buğday hasat sezonu başlarken, ilk arpa hasadı yapıldı. Arpa alım fiyatı bu yıl devlet tarafından 13 TL olarak açıklandı.

Seydişehir ilçesinde 2025 arpa-buğday hasat sezonu, Kumluca Mahallesi'nde çiftçi Yusuf Özgül'ün tarlasında ilk arpa biçimiyle start aldı. Bölgedeki diğer çiftçiler de hazırlıklarını tamamlayarak hasat dönemine başladı.

ÇİFTÇİLER 13 TL'LİK ALIM FİYATINDAN MEMNUN

İlçe tarımının önemli geçim kaynaklarından olan arpa ve buğday üretiminde bu yıl da verimli olması bekleniyor. Çiftçiler, devletin belirlediği 13 TL'lik alım fiyatının sektör için motive edici olduğunu belirterek, emeğinin karşılığını almayı umduklarını ifade etti.