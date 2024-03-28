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Haberler > Ekonomi > İngiltere resmen resesyona girdi!

İngiltere resmen resesyona girdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters - Anadolu Ajansı
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İngiltere resmen resesyona girdi!

Ekonomi Haberleri  / Reuters - Anadolu Ajansı

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında resesyona girdiği doğrulandı. İngiltere ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede geçen yılın dördüncü çeyreğindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışına ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, ülke ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,1 daralmanın ardından, dördüncü çeyrekte de yüzde 0,3 düşüşle üst üste iki çeyrek küçüldü. Böylece, İngiliz ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında teknik resesyon yaşadığı teyit edildi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde üç temel sektörde de gerileme görüldü. Hizmet sektörü yüzde 0,1, sanayi sektörü yüzde 1,1 ve inşaat sektörü yüzde 0,9 küçüldü.

İngiliz ekonomisi 2023'te ise 2022'ye göre yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Bu oran, salgın dönemi hariç tutulduğunda, İngiltere ekonomisinde 2009'dan beri görülen en zayıf yıllık büyüme performansı oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Reuters - Anadolu Ajansı
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