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    • İşçiler bayram ediyor! Aldıkları zam sonrası belediye başkanını omuzlarında taşıdılar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İşçiler bayram ediyor! Aldıkları zam sonrası belediye başkanını omuzlarında taşıdılar
    Kütahya, Belediye, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kütahya Belediyesinde en düşük işçi maaşının 30 bin 29 TL'ye yükseltilmesi sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediyeye gelişinde işçiler tarafından meşale, davul-zurna eşliğinde ve omuzlara alınarak karşılandı.

    Kütahya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi arasında imzalanan ek protokolle en düşük maaşı 30 bin 29 Türk Lirasına yükseltildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın yapmış olduğu maaş zammından dolayı memnuniyetlerini dile getirmek isteyen çalışanlar, Kütahya Belediyesi Hizmet Binası etrafında davul zurna eşliğinde Başkan Işık’ı karşılayarak kendisine teşekkürlerini ilettiler.

    İşçiler bayram ediyor! Aldıkları zam sonrası belediye başkanını omuzlarında taşıdılar

    "TÜRKİYE'NİN YAŞANABİLİR DÖRDÜNCÜ ŞEHRİ OLDUK"

    Başkan Işık, “Belediyeyi devraldığımızda belediyemiz çalışanlarına ayrılan gelir payımız her 100 liranın 19 lirasıydı. Bugün, yasal sınır olan yüzde 40’a yaklaştık, yüzde 39. Onun üzerindeki bir kuruşu ne ben verebilirdim ne de siz, bizden isterdiniz. 19 lira alan arkadaşlarımız bugün 39 liraya ulaşan reel artışa ulaştıysa sizin yaptığınız çalışmalardan dolayı bu olmuştur. Siz, bizi mahcup etmediniz. Vatandaşımız bizden iş istediğinde siz gece demediniz, gündüz demediniz gittiniz o işi yaptınız. Evet yapmayanlar da oldu ama zaman içerisinde onlar da bu işin doğru olmadığını anladılar. Şimdi şükürler olsun ki tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber artık bir ekip olduk. Bu ekip olmanın sonunda da Türkiye’nin yaşanabilir dördüncü şehri olduk. Kimle olduk, sizlerin verdiği hizmetlerle olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

    İşçiler bayram ediyor! Aldıkları zam sonrası belediye başkanını omuzlarında taşıdılar

     

    İşçiler bayram ediyor! Aldıkları zam sonrası belediye başkanını omuzlarında taşıdılar

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Ekonomi > İşçiler bayram ediyor! Aldıkları zam sonrası belediye başkanını omuzlarında taşıdılar
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