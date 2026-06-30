Daha düşük yatırım maliyeti, daha geniş kiracı kitlesine ulaşabilme imkânı ve yüksek kira getirisi potansiyeli 1+1 ve 2+1 daireleri yatırım açısından cazip hale getirdi. Sadece “büyükşehir” statüsündeki illere bakıldığında ise 1+1 dairelerin yıllık kira getirileri %12’ye kadar yükseldi ve son yılların en yüksek seviyelerine ulaştı. 3 büyükşehir ise yüksek kira getirisinde “ilk 10” listesinde yer almadı.

Türkiye’de konut tercihleri son yıllarda önemli bir değişim sürecinden geçiyor. Bir zamanlar geniş metrekareli ve çok odalı daireler ön plandayken, bugün daha küçük ve işlevsel yaşam alanları öne çıkmaya başladı. Demografik değişimler, ekonomik koşullar ve hayat tarzlarındaki dönüşüm, konut sektörünü yeniden şekillendiriyor.

HANE HALKI 3 KİŞİYE GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ortalama hane halkı büyüklüğü 2008 yılında 4 kişi seviyesindeyken, günümüzde 3,08 kişiye kadar geriledi. Aynı dönemde tek kişilik hanelerin oranı ise yüzde 20,5’in de üzerine çıktı. Geç evlilikler, yalnız yaşayan profesyonellerin artışı ve boşanma oranlarındaki yükseliş, daha küçük konutlara olan talebi artıran temel faktörler arasında yer alıyor.

YÜKSEK MALİYETLER DE ETKİLİ

Öte yandan artan konut fiyatları ile birlikte (aidat, enerji ve bakım gibi) işletme maliyetlerinin yüksek olması da tüketicileri daha küçük evlere yönlendiriyor. Bu durum hem satın alma hem de kiralama tarafında küçük metrekareli dairelere olan ilgiyi güçlendiriyor.

Konut yatırımcısının yeni gözdesi! 1+1’lerde en yüksek getiri bu illerde

1+1 VE 2+1’LERE YÜKSEK İLGİ

Piyasa da bu değişime uyum sağlıyor. Yeni projelerde 3+1 dairelerin ağırlığı azalırken, 1+1 ve 2+1 daire tipleri daha fazla yer buluyor. Özellikle konut fiyatlarının yüksek olduğu büyükşehirlerde markalı projelerde bu eğilim daha fazla kendini gösteriyor.

DÜŞÜK MALİYET, YÜKSEK GETİRİ

Sektör temsilcileri de yatırımcılar açısından küçük dairelerin daha rasyonel olduğunu belirterek “Daha düşük yatırım maliyeti, daha geniş kiracı kitlesine ulaşabilme imkânı ve yüksek kira getirisi potansiyeli, 1+1 ve 2+1 daireleri yatırım açısından cazip hale getiriyor. Bu nedenle küçük metrekareli konutlar oturum ve yatırım amacıyla her geçen gün daha fazla tercih edilen bir segment olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Konut yatırımcısının yeni gözdesi! 1+1’lerde en yüksek getiri bu illerde

HER 2 KONUTTAN 1’İ…

Bugün Türkiye genelinde satılık daire sayısı yaklaşık 438 bin 750 adedi buluyor. Bu ilanların 210 bin 250 adedi 1+0, 1+1, 1+1,5 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. Ve toplam içindeki ağırlıkları yüzde 49’a yaklaşıyor. Yani satılık her 2 konuttan 1’i küçük dairelerden oluşuyor. 3+1 konutların toplam satılıklar içindeki ağırlığı ise %35 civarında seyrediyor.

1+1’DE KİRA GETİRİLERİ

Türkiye’de konut satışlarının en yüksek olduğu “büyükşehir” statüsündeki şehirlerde sadece 1+1 konutlara bakıldığında ise, kira getirileri %12’ye kadar yükseldi. Endeksa verilerine göre bu iller ve getiriler şöyle:

Şehir Değer Şanlıurfa 12,09 Gaziantep %11,97 Kayseri %11,84 Diyarbakır %11,08 Mardin %10,38 Adana %10,33 Konya %10,27 Hatay %10,27 Malatya %10,26 Erzurum %10,00

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

Konut yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul’da ise 1+1 konutların yıllık kira getirisi Mayıs 2026 verilerine göre %8,51 olarak gerçekleşti. İzmir’de 1+1’lerin getirisi yıllık %8,20 ve Ankara’da da %8,06 şeklinde ölçüldü.



Haberle İlgili Daha Fazlası