Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı: Dezenflasyon dönemi başladı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 14:16 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 14:31 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun gerilemeye başladığını belirten Karahan, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensus var. Haziran ayında dezenflasyon dönemi başladı. Çeşitli öncü göstergeler kira enflasyonundaki yavaşlamaya işaret ediyor." dedi.