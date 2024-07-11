Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon mesajı: Dezenflasyon dönemi başladı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun gerilemeye başladığını belirten Karahan, "Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensus var. Haziran ayında dezenflasyon dönemi başladı. Çeşitli öncü göstergeler kira enflasyonundaki yavaşlamaya işaret ediyor." dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan yatırımcı toplantısına katıldı. Burada bir sunum yapan Karahan, ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Karahan, enflasyonda gerilemenin başladığını vurguladı.
Karahan'ın açıklamaları şöyle:
Yurt içi swaplardaki düşüş, parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi. TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesi önemli ölçüde azaldı. Türk lirası mevduatı yıl sonu hedefinin üzerinde gerçekleşti.
"KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA"
Sürdürülebilir bir dezenflasyon döneminin eşiğindeyiz. Yurt içi talep normalleşme işaretleri gösteriyor. Sıkı para politikası duruşu devam ediyor. Enflasyon göstergeleri ana eğilimin gerilediğine işaret ediyor.
Haziran ayında yıllık enflasyon 3,8 puan azalarak %71,6'ya geriledi. Enflasyon göstergeleri temel eğilimin gerilediğine işaret ediyor. Hizmet enflasyonu bir zorluk. Çeşitli öncü göstergeler kira enflasyonundaki yavaşlamaya işaret ediyor.
"DEZENFLASYON DÖNEMİ BAŞLADI"
Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensus var. Haziran ayında dezenflasyon dönemi başladı.
Çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi aktif olarak sterilize ediyoruz. Mali koşullar sıkı olmayı sürdürüyor. Perakende kredi büyümesi yavaşladı. TL kredilerin etkisiyle ticari kredi büyümesi önemli ölçüde geriledi. Türk lirası mevduatın payı yıl sonu hedefini aştı.
Döviz rezervleri hızlı şekilde arttı. Yurt içi talep normalleşme işaretleri gösteriyor. Cari işlemler dengesinde iyileşme devam ediyor. Ülke risk primi düştü."
Kaynak: Türkiye Gazetesi