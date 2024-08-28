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Mobilya devi IKEA ikinci el pazarına giriyor! Şirket başarılı olabilecek mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mobilya devi IKEA ikinci el pazarına giriyor! Şirket başarılı olabilecek mi?

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsveçli mobilya devi IKEA, ikinci el mobilya pazarına girerek eBay ve Craigslist gibi sitelere rakip olmaya hazırlanıyor.

Şirket, tüketicilerin ikinci el IKEA mobilyalarını alıp satabilecekleri yeni bir platform olan IKEA Preowned'u tanıttı. Bu platform, yıl sonuna kadar Madrid ve Oslo'da test edilecek ve global çapta yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Mobilya devi IKEA ikinci el pazarına giriyor! Şirket başarılı olabilecek mi? - 1. Resim

IKEA mağazalarının ana işletmecisi Ingka'nın CEO'su Jesper Brodin, Financial Times'a verdiği röportajda, "Bu bir süredir hayalini kurduğumuz bir şeydi. IKEA daha gelişmiş şeyler yapabileceğimiz bir noktadayız. Şirketin dijitalde evrim geçirmesine inanılmaz bir güven var" şeklinde açıklamada bulundu.

Mobilya devi IKEA ikinci el pazarına giriyor! Şirket başarılı olabilecek mi? - 2. Resim

IKEA Preowned platformunda, kullanıcılar ürünlerini, kendi resimlerini ve satış fiyatlarını girerek listeleyebilecek. IKEA yapay zeka destekli veritabanı, ürünlerin ölçümlerini de dahil edecek.

Mobilya devi IKEA ikinci el pazarına giriyor! Şirket başarılı olabilecek mi? - 3. Resim

Alıcılar, mobilyayı doğrudan satıcıdan teslim alacak ve satıcılar, ödeme olarak ya da IKEA mağazalarından yüzde 15 indirimli bir çek alabilecekler.

Bu hamle, IKEA mağazasının Çin'deki Alibaba ve Tmall gibi üçüncü taraf platformlarda yeni ürünlerini satma girişimlerinden farklı olarak, firmanın ikinci el pazarlarına doğrudan adım atmasını temsil ediyor. IKEA bu yeni girişimi, ikinci el mobilya pazarında nasıl bir başarı sağlayacak merak konusu.

Mobilya devi IKEA ikinci el pazarına giriyor! Şirket başarılı olabilecek mi? - 4. Resim

IKEA PREOWNED NEDİR?

IKEA Preowned, tüketicilerin ikinci el IKEA mobilyalarını alıp satabilecekleri bir platformdur.

Mobilya devi IKEA ikinci el pazarına giriyor! Şirket başarılı olabilecek mi? - 5. Resim

HANGİ ŞEHİRLERDE TEST EDİLECEK?

IKEA Preowned, yıl sonuna kadar şu şehirlerde test edilecek:

  • Madrid
  • Oslo

Mobilya devi IKEA ikinci el pazarına giriyor! Şirket başarılı olabilecek mi? - 6. Resim

IKEA PREOWNED NASIL ÇALIŞACAK?

Kullanıcılar ürünlerini, fotoğraflarını ve satış fiyatlarını girerek listeleyecek. IKEA yapay zeka destekli veritabanı, ürünlerin ölçümlerini ekleyecek. Alıcılar mobilyayı doğrudan satıcıdan teslim alacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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