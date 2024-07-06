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Nike'dan skandal paylaşım! Kürdistan propagandası yaptılar 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nike, Sosyal Medya, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, skandal bir paylaşıma imza attı. ABD'li marka sosyal medyadan paylaştığı yeni reklam filminde "Altınımı Kürt anne gibi takmayı seviyorum. Londra'dan Kürdistan'a" cümlesinin geçtiği şarkıyla yayınladı.

Amerika merkezli spor ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Nike, sosyal medyadan paylaştığı reklam filminde bir skandala imza attı. 

TEPKİ ÇEKEN "KÜRDİSTAN" İFADELERİ 

Reklam filminde "Robin Nazari" adlı bir sarkıcıyla İsveçli yönetmen-prodüktör "Maceo Frost"un kurduğu "Bijî" isimli müzik ikilisinin "Gold (Altın)" isimli şarkısı kullanıldı.

Şarkıda "Altınımı Kürt anne gibi takmayı seviyorum. Londra'dan Kürdistan'a" ifadeleri geçerken, Nike'ın Kürdistan propagandası yapması tepki çekti.

Şarkının orijinal klibinde, Kürt bir kuyumcuda altın alışverişi sırasında çekilen sahneler yer alıyor.


Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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