Normalleşmenin net sinyali! Mevduat faizi düşüyor, dolar yükselmiyor

Borsanın 10.400 ile imtihanı... Bankalarda yeni hedefler, ne kadar getiri vadediyor?

Borsanın 10.400 ile imtihanı... Bankalarda yeni hedefler, ne kadar getiri vadediyor?

Dolarda son dakika! 31 Mayıs dolar fiyatı 32,25 TL’den güne başladı. 19 Nisan haftasında %68,88 ile zirve yapan 1-3 ay vadeli ortalama mevduat faizi, geçen hafta %61,77’ye geriledi. 6 haftada %7,11 düşen faize rağmen dolarda artış yaşanmadı. Yüklü yabancı sermaye girişi ve içeride DTH ve KKM’de hızlı çözülme; TCMB’nin swap hariç net rezervlerini ‘artı’ya taşımasında yardımcı oldu. Politika faizi de 2 ay içinde TÜFE ile başa baş noktaya gelecek.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Türkiye ekonomisi, uygulanan rasyonel politikalarla birlikte normalleşme sürecinin etkilerini son günlerde daha net hissetmeye başladı. TL ve döviz mevduatlarında yaşanan gelişmeler, mevduat faizi ve kurlardaki seyir, yabancı sermayenin geleneksel politikalarla birlikte daha belirgin giriş yapması; makroekonomik dengelerin oturmasına katkı sağlıyor. Türkiye’nin risk primi bu süreçte 260’ın da altına düşerken; dolarda son iki aylık süreçte 32,00 TL seviyesine yakın seyir yaşanıyor. 31 Mart dolar fiyatı da 32,24 TL’den güne başlıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜYOR

TL’nin cazibesinin artması ve yerli para biriminin desteklenerek enflasyonla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için; mevduat faizlerindeki artış, 19 Nisan haftasında, KKM hesapları da dahil olmak üzere 1-3 ay vadede ortalama yüzde 68,88’e kadar yükselmişti. TCMB tarafından açıklanan son verilere göre aynı özellikteki mevduat faizi geçen hafta yüzde 61,77’ye kadar geriledi. Buna rağmen döviz kurlarında herhangi bir artış yaşanmadığı gibi, TCMB’nin alımlarıyla birlikte, dolarda 30,00 TL’nin altına düşüşün önene geçildi.

DÖVİZ HESAPLARI GERİLİYOR

Bu yıl yerel seçimlerden önce 22 Mart haftasında, 185,83 milyar dolara kadar yükselen yurtiçi yerleşiklerin döviz hesaplarında da çözülme devam ediyor. 24 Mayıs haftası itibarıyla toplam DTH’ların büyüklüğü 170,60 milyar dolara kadar geriledi. Böylece yerli bireysel ve kurumsal döviz hesaplarında son 9 haftalık süreçte, 15 milyar dolarlık gerileme yaşandı.

KKM hesaplarında da benzer eğilim gözlemleniyor. Bu yılın ilk haftasında 2 trilyon 576 milyar TL büyüklükte bulunan KKM hesapları, geçen hafta 2 trilyon 161 milyar TL’ye kadar geriledi. KKM’de sadece son 9 haftada yaşanan çözülme, 127 milyar TL’yi buldu.

SWAP HARİÇ NET REZERV ‘ARTI’DA!

Öte yandan Türk tahvilleri başta olmak üzere TL cinsi enstrümanlara yabancı yatırımcı ilgisinin artması, döviz girişlerini hızlandırdı. Geçen hafta 9,85 milyar dolarla son 7 yılın zirvesine çıkan yabancıların tahvil stokunun, bu hafta 10 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. 1 Nisan sonrasındaki süreçte de “carry trade” olarak tanımlanan daha kısa vadeli döviz girişi ise 16 milyar dolar civarında hesaplanıyor.

Hem yerli döviz hesaplarındaki çözülme hem de yüklü yabancı girişiyle birlikte, TCMB’nin swap hariç net rezervleri de 4,5 yıl sonra ‘artı’ya çıktı. Hazine’ye ait yaklaşık 9 milyar dolarlık dövizle birlikte, TCMB’nin swap hariç net rezervi 0,9 milyar dolara yükseldi.

“NORMALLEŞME” SAĞLANIYOR

TCMB’nin politika faizi yüzde 50’de bulunurken; TL gecelik referans faiz oranı da yüzde 52,21’de seyrediyor. TÜFE’de ise haziran ve temmuz aylarında baz etkisinin devreye girmesiyle birlikte yaklaşık 20 puanlık bir gerileme bekleniyor. Böylece politika faizi ile ve enflasyonun da başa baş noktaya geldiği görülecek.

Döviz kurlarındaki yatay seyrin yan etkisi olarak; dış ticaret açığında artış dikkat çekiyor. Nisan ayında 9,86 milyar dolarla, son 9 ayın en yüksek dış açığı görüldü. Bu yılın ocak-nisan döneminde 113 milyar dolar olan ithalatın yüzde 15’ini, tüketim malları oluşturdu. Bu konu, ekonomi yönetimi tarafından da yakından takip ediliyor.