Petrolde büyük çöküş! Gözler akaryakıt fiyatlarında 

Petrol fiyatlarında şok düşüş! ABD ve Çin’den gelen yavaşlama sinyallerine ek olarak, OPEC+ Grubunun arzı artırmaya hazırlanması, petrol fiyatlarını 2024’ün dibine düşürdü. Brent petrol %4,5 düşüşle 74 doların altını test etti. Doların da son günlerde zayıf seyretmesi üzerine, içeride de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi. 3 Eylül 2024 benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 43,31 TL ve motorin (mazotun) fiyatı 43,21 TL’den satılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında ciddi hareketler yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 74 doların da altına sarkarak, 2024 yılının en düşük seviyesini gördü. ABD Ham Petrolü de 70 dolar sınırına kadar geriledi. Dünyanın iki büyük ekonomisinden gelen yavaşlama sinyalleri ve buna karşılık petrol üreticilerinin planlı kesintilerinin yavaş yavaş son bulacak olması, hem talep hem de arz endişelerini artırarak, petrol fiyatlarını çökertti.

ÇİN’DEN YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen yavaşlama sinyalleri, talep endişelerini artırarak petrol fiyatlarını aşağı çekti. Ülkede İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 0,3 puan azalarak 49,1'e geriledi. Böylece Çin’de imalat sektöründeki ekonomik aktivite, dördüncü ayda da daralmayı sürdürdü.

OPEC+ GRUBU, ARZI ARTIRACAK

Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen; OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ Grubu, mevcut kesintileri “kademeli olarak azaltma” kararından vazgeçmiyor. Grup, şu anda günlük 2,2 milyon varil olan kesintileri, Eylül 2025’e kadar kademeli olarak kaldıracağını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de üretimini, günde 300 bin varil artırma kararı aldı. Bu gelişme de piyasada “fazla arz” kaynaklı endişeleri tırmandırıyor. OPEC+ Grubu 38. Bakanlar Toplantısı, 1 Aralık’ta yapılacak. Bu toplantıya kadar herhangi yönde farklı bir karar beklenmiyor.

ABD İMALAT GERİLİYOR

Öte yandan bugün ABD’de açıklanan ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi, 47,5 beklentiye karşılık 47,2 olarak açıklandı. Beklentilerden fazla gerileyen imalat faaliyetleri, ABD ekonomisinde de “durgunluk” korkularını artırarak, petrol fiyatlarını vurdu. Cuma günü ABD’den tarım dışı istihdam rakamları gelecek. Bu verinin de beklenti altında kalması, ABD’de yarım puanlık faiz indirimi beklentisini kuvvetlendirecek.

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

İç piyasada ise gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Petrol ile birlikte dolar kurunun da son günlerde zayıf seyretmesi üzerine, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yükseldi. 3 Eylül 2024 benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 43,31 TL ve motorinin (mazotun) litre fiyatı da 43,21 TL’den satılıyor.