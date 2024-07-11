Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.
ABD'de tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı. Yüzde 0,1'lik gerilemeyle salgından 2020 Mayıs ayından bu yana ilk kez negatif enflasyon kaydedildi.
Yıllık bazda bakıldığında da Haziran ayında enflasyonun yüzde 3'e gerilediği görüldü.
ABD ENFLASYONU BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI
Ekonomistler, haziran ayında enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 0,1 artmasını ve yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olmasını bekliyorlardı.
ÇEKİRDEK ENFLASYON
Çekirdek tüketici fiyatları da Haziran ayında yüzde 0,2 olan beklentilerin altında yüzde 0,1 arttı ve yıllık artış yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.
ALTIN REKOR KIRDI
Bu gelişme sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Serbest piyasada gram altın 2540 TL'yi aşarak tarihi rekor seviyeyi gördü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi