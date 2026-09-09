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Ekonomi

245 milyon dolarlık dev kripto vurgunu: Lüks filo satın aldılar, gece kulüplerinde insanlara Hermes çanta fırlattılar

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245 milyon dolarlık dev kripto vurgunu: Lüks filo satın aldılar, gece kulüplerinde insanlara Hermes çanta fırlattılar

ABD’de 245 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalındığı ve tarihin en büyük kripto para hırsızlıklarından biri olarak gösterilen olayda 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam suçlamaları kabul etti. Lam ve beraberindeki grubun, ele geçirdikleri parayla milyonlarca dolarlık lüks araçlar aldığı, özel jet kiraladığı ve gece kulüplerinde bir gecede 500 bin dolara varan harcamalar yaptığı belirtildi.

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ABD’de 245 milyon dolarlık Bitcoin hırsızlığına ilişkin davada 22 yaşındaki Singapurlu Malone Lam, kripto para hırsızlığını organize etmek ve çete faaliyetlerinde bulunmakla ilgili suçlamaları kabul etti.

BBC’nin haberine göre ABD Adalet Bakanlığı, Lam’in arkadaşlarıyla oluşturduğu suç ağı aracılığıyla 245 milyon dolar değerinde Bitcoin çaldığını ve elde edilen paranın aklandığını açıkladı.

Yetkililerin aktardığına göre çalınan kripto varlıklardan elde edilen para, yüksek tutarlı lüks harcamalarda kullanıldı.

Grubun gece kulüplerinde tek gecede 500 bin dolara kadar harcama yaptığı, değeri 100 bin dolar ile 3,8 milyon dolar arasında değişen lüks araçlardan oluşan bir filo satın aldığı bildirildi.

Lam’in ayrıca gece kulüplerinde kalabalığa on binlerce dolar değerinde Hermes Birkin çantaları attığı belirtildi. Lüks saatler, özel jet kiralama ve özel koruma hizmetleri için de milyonlarca dolar harcandığı kaydedildi.

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Şebeke üyeleri çevrimiçi oyunlarda tanıştı

Mahkeme belgelerine göre suç ağının faaliyetleri Ekim 2023’te başladı ve en az Mayıs 2025’e kadar devam etti.

Şebeke üyelerinin çevrimiçi oyun platformlarında tanıştığı belirtildi. Gruba California, Connecticut, New York ve Florida’nın yanı sıra ABD dışından da kişilerin katıldığı kaydedildi.

Lam’in şebeke içinde “Anne Hathaway”, “$$$” ve “King Greavy” gibi takma adlar kullandığı ve grubun liderliğini yaptığı belirtildi.

Sosyal mühendislikle bilgileri ele geçirdiler

Mahkeme kayıtlarına göre şebeke, mağdurları kandırmaya dayalı sosyal mühendislik yöntemleriyle gizli bilgilere ulaştı. Bazı olaylarda ise ev baskınları düzenlenerek dijital cüzdanlara erişim sağlayabilecek bilgilerin ele geçirildiği kaydedildi.

Bu yöntemlerle ulaşılan veriler kullanılarak mağdurların kripto varlıklarının başka hesaplara aktarıldığı belirtildi.

ABD Bölge Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, Lam hakkında verilecek ceza için henüz duruşma tarihi belirlemedi. Lam’in 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

ABD Savcısı Jeanine Pirro ise davaya ilişkin açıklamasında, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren suç ağının ortaya çıkarıldığını ve Lam’in adalete teslim edildiğini belirtti.

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Editör : GÜNCE NUR İNCE
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