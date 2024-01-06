Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ticaret Bakanlığı 'stokta ürün yok' yalanını affetmedi, 58 firmaya 86 milyon TL ceza

    Ticaret Bakanlığı, tüketicileri çeşitli sebeplerle mağdur eden e-ticaret firmasına ceza yağdırdı. Bakanlık, 2023 yılında mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüten 58 e-ticaret sitesine toplam 86 milyon lira ceza kesti. Cezaların nedenleri arasında 'stokta ürün yok' bahanesi, cayma bedelinin ödenmemesi ve haksız sipariş iptallerinin bulunması dikkat çekti.

    Ticaret Bakanlığı &#039;stokta ürün yok&#039; yalanını affetmedi, 58 firmaya 86 milyon TL ceza
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında e-ticaret sektöründeki 58 firmaya, toplam 86 milyon 274 bin 994 TL idari para cezası uyguladı. Firmaların mesafeli sözleşme yöntemi ile faaliyet yürüttüğü, mevzuata aykırı iş ve eylemler yaptığı bildirildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, zaman ve mekan sınırlamasını tüketiciler nezdinde ortadan kaldıran mesafeli sözleşmelerin, teknolojinin hızlı gelişimi ve tüketici alışkanlıklarının değişimiyle daha çok tercih edilir hale geldiği ifade edildi.

    Söz konusu değişimlere bağlı olarak gelişen bu alanın, tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri de beraberinde getirdiği aktarılan açıklamada, ilgili kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin firmalarca doğru uygulanmasının önemli olduğu vurgulandı.

    TİCARET BAKANLIĞI 'STOKTA ÜRÜN YOK' YALANINI AFFETMEDİ

    Açıklamada, piyasada, faaliyetlerini elektronik ticaret yöntemiyle sürdüren bazı firmaların, kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamalarının Bakanlıkça incelendiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

    ​​​​​​​"Bu doğrultuda öncelikli olarak enflasyonist ortamda piyasadaki hızlı fiyat dalgalanmalarına da bağlı olarak firmalar tarafından 'stokta ürün bulunmaması' sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri, satışa sunulan mal ve/veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması, tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve tüketiciler tarafından cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar öne çıkıyor.

    Tüketicilerin haklarını zedeleyici her türlü hukuka aykırı eylem, hem Bakanlığımız tarafından resen hem de Bakanlığımıza CİMER, e-Devlet, yazılı başvuru ve 'Bakana Ulaşın' kanalları aracılığıyla ulaşan tüketici başvuruları değerlendirilerek sıkı şekilde denetleniyor."

    ​​​​​​​Bu doğrultuda, Bakanlık tarafından mesafeli sözleşme yöntemi kullanarak tüketiciler ile sözleşme akdeden firmaların mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle geçen yıl 58 firmaya 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

    8 FİRMA HAKKINDA BAŞSAVCILIĞA BİLDİRİM YAPILDI

    Açıklamada, 5 firma hakkında elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kullandıkları internet adreslerine ilişkin "erişimin engellenmesi" kararı verildiğini aktarılarak, şunlar kaydedildi:

    "Dolandırıcılık suçu kapsamında olduğu değerlendirilen 8 firma hakkında, cumhuriyet başsavcılığına bildirim yapıldı. Öte yandan, halihazırda 25 firmanın inceleme ve denetim süreci devam ediyor. Mesafeli sözleşmelere ilişkin denetimlerin etkin ve yaygın şekilde 2024 yılında da devam etmesi ve yaşanabilecek tüketici mağduriyetlerinin en üst seviyede önüne geçilmesi hedefleniyor."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ticaret BakanlığıE-TicaretCeza
    Haberler > Ekonomi > Ticaret Bakanlığı 'stokta ürün yok' yalanını affetmedi, 58 firmaya 86 milyon TL ceza
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Merkez Bankası bir ayda 25 ton altın satın aldı - EkonomiMerkez Bankası bir ayda 25 ton altın satın aldıÇiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli oldu - EkonomiÇiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli olduGıda fiyatları dünyada yüzde 10 gerilerken Türkiye'de yüzde 72 arttı - EkonomiGıda fiyatları dünyada yüzde 10 gerilerken Türkiye'de yüzde 72 arttıEk zam ne kadar olacak? - EkonomiEk zam ne kadar olacak?Gram altın rallisine 'ABD' darbesi - EkonomiGram altın rallisine 'ABD' darbesiBankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptı - EkonomiBankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptıTürkiye ile İngiltere arasında ticaret dopingi! - EkonomiTürkiye ile İngiltere arasında ticaret dopingi!Boş bataryayı bırak doluyu al - EkonomiBoş bataryayı bırak doluyu alABD’li fonlardan TL’ye hücum - EkonomiABD’li fonlardan TL’ye hücumİhracatta hedef ülke arttı İsrail listeden çıktı - Ekonomiİhracatta hedef ülke arttı İsrail listeden çıktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...