Togg'un 2024 planı ortaya çıktı! 40 yeni fabrika yolda, binlerce kişiyi işe alacak

19 Aralık 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:10

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: Sabah

Temeli atılan ya da teşvik belgesi verilen 6 bin 250 fabrika için düğmeye basıldı. Organize Sanayi Bölgeleri'nin arsa ve teşvik başvuruları verilerine göre, bu tesislerin 4 binden fazlası Marmara ve Ege bölgelerinde yer alıyor. Bu yatırımların yüzde 18'ini ise yabancı sermaye oluşturacak.

Sabah’tan Metin Can’ın haberine göre, yatırımlarda öne çıkan en önemli bölge ise Yalova olarak ön plana çıkmakta. Tamamlandığında 300 fabrikanın üretim yapacağı ve yaklaşık 20 bin kişiye de istihdam sağlayacak olan Yalova Makine İhtisas OSB'de 150 yeni fabrika açılacak.

Türkiye'nin en stratejik sanayi bölgeleri arasında gösterilen Yalova Makine İhtisas OSB'nin Başkanı Direnç Özdemir, "Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nu açıkladığı şekli ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosu ile yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda önümüzdeki yılın projeksiyonu ile bu sayının 150'leri geçeceğini görüyoruz" dedi.

TOGG KAPASİTEYİ MAKSİMUMA ÇIKARACAK

Yeni yatırımlarda yüksek teknoloji içeren sektörlerin artması da dikkat çekti. Togg'un 2028'de kapasite artıracak olması nedeniyle 2024 ve 2025 yıllarında başını KOBİ'lerin çektiği 40 yeni fabrika inşa edilecek. Halihazırda Togg için 120'den fazla Türk şirketi üretim gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Türkiye uzay ve Ay programlarını da genişletiyor. Ülke çapındaki teknoparklarda 127 firma projelere dahil olurken, 30 yeni şirket daha kuruldu.

2.9 MİLYON KİŞİNİN GELİR KAPISI

2002'de 384 bin kişinin çalıştığı OSB'lerde, bugün 2 milyon 910 bin kişi istihdama dahil oldu. OSB'lerin toplam alan büyüklüğü 100 bin hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 57 bin 517'e ulaştı. Bu sayının 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 4 bin 300 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor.

Ayrıca üretim safhasında Batı'nın tekeli nihayet kırıldı. Gaziantep OSB, 5 bölgesi ve 43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si oldu. Gaziantep OSB'de üretilen ürünler 174 ülkeye ihracat ediliyor.