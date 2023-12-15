Yerli Malı Haftası'nda öğrenciler Togg'a dokundu! İşte Türkiye'nin dört bir yanından gelen renkli görüntüler

15 Aralık 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:03

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12-18 Aralık Yerli Malı Haftası çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrenciler, Togg ile buluşuyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Yerli Malı Haftası kutlamaları kapsamında Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) bir ilkokulda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u göndererek öğrencilere sürpriz yaptı.

Turgutlu'ya bağlı kırsal mahallelerden Irlamaz'daki Refik Pınar İlkokulu öğrencileri, Türkiye’nin gururu yerli otomobil Togg'la buluştu. Okul bahçesinde sergilenen Togg'u inceleyen öğrenciler, araçla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi, öğrencilerden bazıları araca bindirilerek okul bahçesinde gezdirildi.

Öğrencilerin yerli ve milli araçla tanışmalarını istediklerini belirten TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, "Burada öğrencilerimiz yerli ve milli arabamızla tanışsın istedik. Çok mutlu oldular. Yerli malı haftasının sadece meyveleri tüketmekle olmadığını göstermek istedik. Yerli malının milli ürünler kapsamında gerçekleştirildiğini, bunu öğrencilerimizin görmesi adına biz de bu haftaya istinaden Togg aracımızı; yerli, milli gurur olarak buraya getirdik. Bu araçlarımızı özellikle ilkokul öğrencilerimize tanıtmak istedik. Çocuklarımız çok güzel bir anı da yaşamış oldular. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu mühendislerimizin yapmış olduğu akıllı aracı, Togg'u öğrencilerimize, çocuklarımıza tanıtırken, ileride daha gelişmişlerini yapacaklarına inancımızın tam olduğunu göstermek istedik" dedi.

MİNİKLERİN GÖZLERİNDE TOGG HEYECANI

Geyve Kazımpaşa İlkokulu’nda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliği yerli ürünlerin yanı sıra yerli ve milli araç Togg ile kutlandı. Öğrenciler, yerli aracın okula gelmesiyle büyük bir heyecan yaşarken mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Türk Bayrağı ve balonlarla süslenen Togg ile buluşan öğrenciler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları'nda bulunan Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100. Yıl İlkokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yerli ve milli otomobil Togg tanıtıldı.

Cizre Ticaret ve Sanayi Başkanlığına ait Türkiye’nin gururu yerli otomobil Togg okul bahçesine getirilip öğrencilere tanıtıldı. Öğrenciler, yerli aracın okula gelişini alkışlarla karşıladı.

Zonguldak'ta Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Anaokulu öğrencileri de Togg heyecanı yaşadı. İş adamı Mehmet Ali Güldaş, bir süre önce satın aldığı Togg marka aracıyla okul bahçesine geldi. Okul bahçesine gelen anasınıfı öğrencileri ellerindeki Türk bayrakları ile aracı karşıladı.

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki Gazi İlkokulunda Yerli Malı Haftası kutlamaları çerçevesinde bir ilkokulda düzenlenen etkinliğe Togg getirildi. Okul bahçesine getirilen üç ayrı T10X model yerli otomobil ile öğrencilere büyük sürpriz yapıldı.

Öğrencilerin, “yerli ve milli”, “bizim çocuklar yapmış”, “kapılma rüzgarıma, sen de aldanırsın”, “ithal değil, alın teri”, “tamamen yerli, yüzde 100 elektrikli”, “aşıksan vur saza, TOGG’un varsa bas gaza”, “cıvata mı sandın, Togg bu” yazılı döviz açtıkları görüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Yerli Malı Haftası kapsamda okula tanıtım için getirilen üç farklı Togg aracından dolayı araçların sahibi olan Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına ve eğitimci meslektaşlarına teşekkür etti. Konuk, "Yerli Malı Haftası'nın sadece meyveleri tüketmekle olmadığını göstermek istedik. Ayrıca, savunma sanayinde ve yerli araçlarımızla, milli olan tüm ürünlerimizi de aynı zamanda bu hafta gerek sosyal medya hesaplarında gerekse okullarımızda bulunan akıllı tahtalar vasıtasıyla öğrencilerimize diğer görsellerini de ulaştıracağız. Yerli malı deyince sadece yiyecek manasında değil, artık kendimizi de aştığımızı düşünüyorum. Yerli ve milli olan tüm ürünler, özellikle savunma sanayi ürünleri bunları da sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben araç sahiplerimize bu etkinlik için otomobilleri getirdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Yerli Malı Haftası nedeni ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ile buluştu. Etkinlikte Başkan Zeybek, belediye araç filosuna kazandırdığı, Türkiye'nin gururu yerli otomobil Togg’u okul bahçesine getirilerek, öğrencilere tanıttı.