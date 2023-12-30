Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Yeni asgari ücret yıl başlamadan eridi

    Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zam şimdiden eridi. Türk-İş Aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı açıkladı. Açlık sınırı 14 bin 431 lira olurken yoksulluk sınırı 47 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise 2024 asgari ücretini yaklaşık 2 bin TL aştı.

    Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Yeni asgari ücret yıl başlamadan eridi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 49.11 oranında artışla 17 bin 2 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı. Asgari ücrete yapılan zam yeni yıl başlamadan eridi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısaca Türk-İş tarafından yapılan Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre yeni asgari ücret, bekar çalışanın yaşam maliyetinin yaklaşık 2 bin TL altında kaldı.

    AÇLIK SINIRI YÜKSELDİ

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2023 Aralık ayı araştırmasının sonuçlarına göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14 bin 431 TL’ye yükseldi. Aralık ayında ise bu oran 14 bin 20 TL'de bulunuyordu.

    YOKSULLUK SINIRI 47 BİN TL'Yİ AŞTI

    Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık vebenzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 47 bin 009 TL’ye çıktı.

    ASGARİ ÜCRET ŞİMDİDEN ERİDİ

    Araştırmaya göre bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 796 TL’ye yükseldi. Böylelikle 17 bin 2 TL olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücreti, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin 1.794 TL altında kaldı.

    Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,89 oranında gerçekleşti.

    Gıda harcamalarındaki on iki aylık değişim oranı ise yüzde 77,50 oldu.

    Öte yandan Türk-İş asgari ücret için 18 bin TL zam talep etmişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TürkişAsgari ÜcretAçlık Ve Yoksulluk Sınırı
    Haberler > Ekonomi > Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Yeni asgari ücret yıl başlamadan eridi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Çiftçiye kredi desteği Resmi Gazete'de! - EkonomiÇiftçiye kredi desteği Resmi Gazete'de!Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! - EkonomiBakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi!ESK'dan kırmızı et fiyatlarına müdahale yolda - EkonomiESK'dan kırmızı et fiyatlarına müdahale yoldaKamuya sınırlı sayıda memur alınacak - EkonomiKamuya sınırlı sayıda memur alınacakBRICS'ten çıktı, 3 ülkedeki büyükelçiliğini kapattı - EkonomiBRICS'ten çıktı, 3 ülkedeki büyükelçiliğini kapattıİslam Memiş, tahminiyle ezber bozdu! - Ekonomiİslam Memiş, tahminiyle ezber bozdu!Ünlü bankadan tüm personeline rekor yılbaşı ikramiyesi! Tam 50 bin lira hesaplara yatırılacak - EkonomiÜnlü bankadan tüm personeline rekor yılbaşı ikramiyesi! Tam 50 bin lira hesaplara yatırılacakBenzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! - EkonomiBenzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!Elektrik, su, doğalgaz sayaçları 2024 ücret tarifesi belli oldu - EkonomiElektrik, su, doğalgaz sayaçları 2024 ücret tarifesi belli olduAsgari ücretlinin günlük kazancı belli oldu - EkonomiAsgari ücretlinin günlük kazancı belli oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...