Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı! Yeni asgari ücret yıl başlamadan eridi

30 Aralık 2023 14:34 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 14:40

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret zam oranı belli oldu. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 49.11 oranında artışla 17 bin 2 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı. Asgari ücrete yapılan zam yeni yıl başlamadan eridi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısaca Türk-İş tarafından yapılan Aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre yeni asgari ücret, bekar çalışanın yaşam maliyetinin yaklaşık 2 bin TL altında kaldı.

AÇLIK SINIRI YÜKSELDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2023 Aralık ayı araştırmasının sonuçlarına göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 14 bin 431 TL’ye yükseldi. Aralık ayında ise bu oran 14 bin 20 TL'de bulunuyordu.

YOKSULLUK SINIRI 47 BİN TL'Yİ AŞTI

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık vebenzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 47 bin 009 TL’ye çıktı.

ASGARİ ÜCRET ŞİMDİDEN ERİDİ

Araştırmaya göre bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 796 TL’ye yükseldi. Böylelikle 17 bin 2 TL olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücreti, bekar bir çalışanın yaşam maliyetinin 1.794 TL altında kaldı.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,89 oranında gerçekleşti.

Gıda harcamalarındaki on iki aylık değişim oranı ise yüzde 77,50 oldu.

Öte yandan Türk-İş asgari ücret için 18 bin TL zam talep etmişti.