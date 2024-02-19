Uzmanlar uyardı! Seçim sonrası dolara bel bağlayanlar dikkat

Dolarda son dakika! 19 Şubat dolar fiyatı, yeni haftaya 30,8580 seviyelerinden başladı. Sınırlı pozitif eğilimle hareket eden kurlar zirve seviyelere yakın bulunurken; bu hafta gözler perşembe günü açıklanacak TCMB’nin faiz kararında olacak. Ekonomi yönetiminin sıkı para politikasına dikkat çeken Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Kadirhan Öztürk, “Dolarda makul oranlarda artışlar yaşanabilir ancak Ortodoks politikalar sürdüğü müddetçe bir şok dalgası, sert devalüasyon, kur krizi beklenmemeli. Bu sebeple kurun çok fazla yükseleceğine güvenmeyin” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Yıl başından itibaren yaklaşık yüzde 4,50 prim yapan ve sınırlı yukarı eğilimde hareket eden dolar, yeni haftaya sakin başladı. Geçen hafta “daha güçlü ABD ekonomisine” işaret eden verilerle çalkalanan ve 31,00 TL ile zirve yapan dolarda tansiyon; ülkede açıklanan ve beklentilerin altında kalan Perakende Satışlar verisi ile bir miktar geriledi.

19 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATI KAÇ TL?

Yeni haftaya dolar 30,8580 TL seviyelerinden başlıyor. Euro ise 33,2770 TL seviyelerinden fiyatlanıyor. ABD’de dolar endeksi geçen hafta gördüğü 104,96 zirvesinden dönüşe geçti ve 104,22’den pazartesi işlemleri başlıyor. 2 Yıllık Tahvil faizlerinde ise 4,65’e yakın, canlı görünüm devam ediyor.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Ekonomi yönetiminin, Ortodoks İktisat Politikasını uygulama yönünde kararlı duruşu, dolara dair beklentileri de yakından ilgilendiriyor. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Kadirhan Öztürk; dolarla ilgili yıl sonu hedeflerini bir miktar geri çekmeye başladığını belirterek, “Enflasyon düşecekse, dolar kesinlikle çok fazla coşmamalı. 32,00 olur, 34,00 olur… Yıl sonunda 36,00 veya 38,00 bandından kapanabilir, bunlara söylenecek bir şey yok ama bu ekonomi yönetimi ile, bu merkez bankası ile ve bu faiz politikası ile dolarda coşku beklemiyorum” dedi.

SEÇİMDEN SONRA DEVALÜASYON OLUR MU?

Kurlarla ilgili bir diğer psikolojik beklenti seçimin ardından yaşanabilecek hareketliliğe işaret ediyor. Kadirhan Öztürk, Ekonomi Ekranı kanalında yaptığı değerlendirmede “Ülkemizde uzun süredir sürekli yükselen kurlar, tüm toplumda bir panikatak hali oluşturdu. Ama biraz gerçekçi baktığımızda, 5-6 yıl aranın ardından da ilk defa Ortodoks politikalar kararlı bir şekilde devrede. Uzun zamandır yüzde 45 faizi görmedik. Bu sebeple doların çok fazla yükseleceğine güvenmeyin. Makul oranlarda olabilir, seçim sonrası da yüzde 5-6 bir ivmelenme yaşanabilir. Ancak bir şok dalgası, sert devalüasyon, kur krizi beklemiyorum” şeklinde konuştu.

SON EKONOMİK VERİLER

Dolarla ilgili beklentileri bir yandan da ABD’den gelen ekonomik veriler şekillendiriyor. Son olarak cuma günü ABD’de ocak ayı ÜFE verisi açıklandı. Yıllık bazda yüzde 0,9’luk bir artış gerçekleşti. Beklentiler ise yüzde 0,6 seviyesinde bulunuyordu. Aylık olarak da üretici fiyatlarındaki yüzde 0,3'lük artış, maliyet kanalından enflasyonist baskıların, bir miktar beklenti üzerinde devam ettiğinin sinyallerini verdi.

FED ÜYELERİ NE DİYOR?

Öte yandan FED üyelerinin mesajları da dikkatle takip ediliyor. Genel olarak projeksiyonlar 2024’te FED tarafında üç faiz indirimi yapılması yönünde şekillenirken; Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic’in “bu yıl iki indirimden yana olduğunu” vurgulaması dikkat çekti. San Francisco FED Başkanı Mary Daly ise enflasyonla mücadele konusunda hâlâ yapılacak çok işlerinin olduğunu ve bu sebeple faiz indirimi konusunda sabırlı davranacaklarını söyledi.