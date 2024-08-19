Yeni hafta hareketli başladı! Dolar ve altın rekor kırdı, borsa 10 bini aştı

Piyasalarda son dakika! KKM’den çıkışlar ve yabancı işlemlerinden kaynaklanan hareketlilik sebebiyle “sınırlı” yükselişine devam eden dolar, bugün 33,75 TL ile zirve yaptı. Dövizden destek bulan gram altın 2719 TL ile rekor tazeledi. Borsa ise tepki alımlarıyla birlikte yeniden 10 bin puanı geçti. Bugünkü işlemlerde ‘Bankacılık’ sektör endeksinde yükseliş %3’ü aştı. Piyasalar yarın TCMB'nin faiz kararına ve alınacak kararlara odaklandı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın ilk işlem günü hareketli başladı. Döviz kurlarında bir süredir gözlemlenen “sınırlı yukarı” hareketlilik bugün de devam etti. Dolar, bugünkü işlemlerde yeni rekorunu test etti. Gram altın da kurdaki hareketle birlikte zirve tazeledi. Borsada ise tepki alımları güçlendi ve BİST100’de tekrar kritik 10 bin puan seviyesi aşıldı.

DOLAR VE EURODAN REKOR!

Merkez Bankasının yarınki faiz kararı öncesinde hareketlenen dolar, bugün 33,75 TL ile yeni zirvesini gördü. Akşam saatlerinde de işlemler rekora yakın devam ediyor. KKM’den çıkışlar ve yabancı işlemleri dövizi etkilerken; gecelik TL faiz oranlarının bugün, %49,24 ile politika faizinin altına kaldığı görüldü. Bu arada Euro da bugünkü işlemlerde 37,39 TL ile yeni rekor seviyesine doğru ivmelendi.

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ALTIN DA ZİRVE TAZELEDİ

Geçen hafta yaşanan hızlı yükselişin ardından dikkatler bir yandan da altın fiyatlarına çevrildi. Serbest piyasada 19 Ağustos 2024 gram altın fiyatı, döviz kurlarındaki hareketlilikten destek bularak, 2719 TL ile yeni zirvesini gördü. Akşam saatlerinde fiyatlarda 2715 TL’ye yakın seyir devam ediyor. Bu arada küresel piyasalarda ons altında 2500 dolara yakın yatay bir görünüm takip ediliyor.

BORSA 10 BİNİ GEÇTİ

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün %2’nin üzerinde primle tekrar 10 bin seviyesinin üzerine çıktı. Bankacılık sektör endeksinde ise yükseliş %3’ü aştı. Analistler; piyasaların yarınki faiz kararına odaklandığını, politika faizinde değişiklik beklenmese de karar metinindeki ifadelerin takip edileceğini; borsada ise 10.200 seviyesinin önemli bir direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.