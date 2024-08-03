Yeni rekorlar mı geliyor? Altında gözler bu hedeflere kilitlendi, gram için 3 bin TL sesleri

Altın fiyatları; FED’in yaklaşan faiz indirimi ve Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. Geçen hafta gram altın 2600 TL’nin üzerine çıktı. Gözler 2024 yıl sonu hedef fiyatlara çevrildi. Küresel bankaların hedefleri ons için 2500-3000 dolar gibi geniş bir aralıkta seyrederken, ortalama tahmin 2750 dolara denk geliyor. Analistler, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde gram altında da 3000 TL’nin hedef olabileceğini öngörüyor.

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/Ömer Faruk Bingöl- Altın fiyatları, son ayların en hareketli haftalarından birini geride bıraktı. Gram altın geçen hafta %3,10 yükselerek 2607 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Ons altın %2,40 artarak 2442 dolara yükseldi.

En sert hareketler haftanın son işlem gününde gerçekleşirken; gram altın 2643 TL ile yeni rekor seviyesini gördü. Ons altın ise 2477 doları test ederek, tarihî zirve seviyelere oldukça yaklaştı.

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Geçen hafta Orta Doğu’da jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi ve bunların hâlâ devam ediyor olması, altın fiyatlarında güvenli liman alımlarını artırdı.

Öte yandan dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin’den yavaşlama sinyalleri geliyor. Büyümeye dair endişelerle Çin, arka arkaya faiz indirimlerine gitti. ABD’de de eylül ayında faiz indirimleri başlayacak.

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FED’DEN BEKLENTİ ARTIYOR

Bu arada ABD’de geçen hafta, istihdam piyasası ve imalat sanayiine dair veriler beklentilerin de altında kaldı. Bunun üzerine birçok yabancı yatırım bankası, FED’den bu yıl faiz indirimi tahminini 2’den 3’e çıkardı. Eylülde 0,50 puanlık faiz indirimi bile fiyatlamalara dahil olmaya başladı.

DOLAR FAİZİ GERİLİYOR

ABD’de 2 ve 10 yıllık tahvil faizleri de haftalar sonra yüzde 4 seviyesinin altına geriledi. Dolar endeksi 103,00 sınırına çekildi. Paranın maliyeti ucuzlamaya başlayınca, altın ve diğer kıymetli metallerde de yükseliş ivmelendi.

ALTINDA 2024 BEKLENTİLERİ

Ons altının kritik dirençlere yönelerek tarihî zirvelere yaklaşması, bu yıl sonu için yabancı kurumların beklentilerini de yeniden gündeme getirdi. Öne çıkan tahminler şöyle sıralanıyor:

-JP Morgan: 2500 dolar

-UBS Bank: 2600 dolar

-Goldman Sachs: 2700 dolar

-Bank Of America: 3000 dolar

-Citi Bank: 3000 dolar

GRAM ALTIN KAÇ TL OLACAK?

Analistler, yabancı kurumların tahminlerinin 2024 yıl sonunda, 2750 dolar gibi bir ortalama fiyata işaret ettiğini belirterek, “Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde gram altında da 3000 TL seviyesi görülebilir. Bundan sonraki süreçte ons altında 2390 dolar ve gram altında 2515 TL taban olabilir. Onsta 2480 dolar ve gramda 2640 TL dirençlerinin aşılması halinde altının yolu açılabilir. FED’den faiz indirimi yönünde şüpheler dağıldı. Orta Doğu’da da tansiyon yüksek. Şartlar şu anda altından yana” ifadelerini kullanıyor.