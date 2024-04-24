Zirveden yüzde 5 gerileme yaşanmıştı! Altında düşüş bitti mi? Yön yeniden yukarı...

Altında son dakika! 24 Nisan gram altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada işlem gören gram altın 2435 TL’ye ve ons altın 2325 dolara yakın seviyelerden güne başlıyor. Analistler, zirve seviyelerden gelen kâr satışlarının yüzde 5’e ulaştığını hatırlatarak, “ABD’de dün gelen zayıf PMI verileri ile birlikte dolarda kısmi güç kaybı ve altında tepki alımı yaşandı. Altında daha sert gerileme beklenmemekle birlikte, kısa vadede yatay-yukarı eğilim öne çıkabilir” diyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Haftalardır yükseliş trendinde hareket eden altında beklenen kâr satışları gerçekleşti. Ons altın fiyatı 2431 dolar ve serbest piyasa gram altın fiyatı 2534 TL ile tüm zamanların rekor seviyelerine ulaşmıştı. Özellikle son iki haftalık süreçte İsrail-İran gerilimi bu fiyatlamada etkili olmuştu. Ancak jeopolitik tansiyonun düşmesiyle birlikte altın fiyatlarında da kâr satışları hızlandı. Hafta ortası işlemleri başlarken, düşüşün hız kestiği ve tepki alımlarının geldiği görülüyor.

24 NİSAN ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada 24 Nisan gram altın fiyatı 2435 TL’ye yakın güne başlarken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2495-2550 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 157 TL’den, yarım altın 8 bin 440 TL’den ve tam altın 16 bin 551 TL’den satılıyor. Serbest piyasa fiyatında dünkü işlemlerde 2401 TL’ye kadar gerileme yaşanmıştı. Bugün fiyatların yüzde 1 civarında yukarı döndüğü görülüyor. Dolarda stabil görünüm sürerken; gram fiyatlamaları için ons altın izleniyor.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

Öte yandan küresel piyasalarda ons altın fiyatlamaları, sabah Asya işlemlerinde 2325 dolara yakın devam ediyor. Önceki hafta 2431 dolarla zirve yapan ons altın, bu hafta başında 2295 dolara kadar gerilemişti. Son fiyatlamalar, ons altında da haftalık düşük seviyeye göre yüzde 1 yukarıda seyrediyor.

Bundan sonraki süreçte kısa vadede 2295 dolar seviyesi ilk destek olarak öne çıkarken; 22 günlük ortalamayı da içine alan 2325-2365 dolar bandı, direnç kanalı olarak takip edilecek.

ABD VERİLERİNDE SON DURUM

FED’in para politikasının seyri ve dolayısıyla ons altın fiyatlamaları için de önemli son ABD verilerine bakıldığında; nisan ayında İmalat Sanayi PMI verisi yüzde 51,9’dan 49,9 seviyesine geriledi. Beklentiler endeksin 52,0 olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Nisanda Hizmet Sektörü PMI verisi de 51,7’den 50,9’a düştü. Burada da beklentiler 52,0 olarak ağırlık kazanmıştı. Dün açıklanan bu ABD verileri, FED’in ekonomide arzu ettiği soğumaya da bir miktar karşılık verdi. Böylece ons altına tepki alımları geldi.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

Son bir haftalık süreçte 106,00 seviyesinin üzerini test eden dolar endeksi bugün 105,65’e kadar geriledi. ABD İki Yıllık Tahvil Faizi de 5,02’den 4,92’ye kadar çekildi. Dolarda kısmi anlamda bir güç kaybına işaret eden bu veriler de, ons altındaki gerilemeyi frenledi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Son dönemde FED beklentileri altın tarafında çok dikkate alınmıyor. Çin başta olmak üzere merkez bankaları, rezervlerini çeşitlendirmek üzere altın alımlarına devam ediyor. Jeopolitik tansiyon zaman zaman düşse de dünyadaki kutuplaşmalar sebebiyle altın, güvenli liman olarak tercih ediliyor” şeklinde konuştu.