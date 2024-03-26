AFAD son dakika olarak geçti! Bingöl'de korkutan deprem
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.
Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.3 OLARAK AÇIKLADI
AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Saat 16.59'da meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi