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AFAD son dakika olarak geçti! Bingöl'de korkutan deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD son dakika olarak geçti! Bingöl&#039;de korkutan deprem

Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.3 OLARAK AÇIKLADI

AFAD depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı. Saat 16.59'da meydana gelen deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. 

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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