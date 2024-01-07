Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    BUDO seferlerine sağanak engeli

    Meteorolojinin uyarılarının ardından Marmara'da etkili olmaya başlayan sağanak deniz ulaşımını vurdu. BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    BUDO seferlerine sağanak engeli
    Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, Marmara'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. 

    Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    Aynı gerekçeyle 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferiyle 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BudoDeniz OtobüsüMarmara
    Haberler > Güncel > BUDO seferlerine sağanak engeli
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın enkazından adalet çığlığı - Güncel96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın enkazından adalet çığlığıVan'da korkutan deprem! - GüncelVan'da korkutan deprem!Herkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değişti - GüncelHerkes o günü bekliyordu! İstanbul için kar tahmini değiştiHavadaki felaketin ardından hepsi yere iniyor - GüncelHavadaki felaketin ardından hepsi yere iniyorMeteoroloji uzmanı il il açıklayıp, 'Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri geliyor' diyerek uyardı - GüncelMeteoroloji uzmanı il il açıklayıp, 'Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri geliyor' diyerek uyardıMuğla'da feci kaza 3 can aldı! - GüncelMuğla'da feci kaza 3 can aldı!İçinde öğrenci olan servis güpegündüz kaçırıldı - Güncelİçinde öğrenci olan servis güpegündüz kaçırıldıTüfekle vurup sakat bıraktı, 'Hala seviyorum' dedi - GüncelTüfekle vurup sakat bıraktı, 'Hala seviyorum' dediMSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz - GüncelMSB: Son bir haftada 36 terörist etkisizAKOM’dan İstanbul’a son dakika uyarısı! - GüncelAKOM’dan İstanbul’a son dakika uyarısı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...