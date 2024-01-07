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BUDO seferlerine sağanak engeli
Meteorolojinin uyarılarının ardından Marmara'da etkili olmaya başlayan sağanak deniz ulaşımını vurdu. BUDO'nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, Marmara'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferiyle 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemeyecek.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı