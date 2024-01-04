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    Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecek, kar kapıya dayandı! (4 Ocak 2024 il il hava durumu)

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak 2024 güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken bazı yerlerde karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz’de karla karışık yağmurun yağması öngörülüyor. İşte 4 Ocak 2024 Perşembe il il hava durumu raporu…

    Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecek, kar kapıya dayandı! (4 Ocak 2024 il il hava durumu)
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

    İstanbul'da bugün hava çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    4 OCAK PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

    MARMARA

    Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

    ÇANAKKALE 12°C, 18°C

    Çok bulutlu

    EDİRNE 3°C, 16°C

    Çok bulutlu

    İSTANBUL 11°C, 16°C

    Çok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ 10°C, 19°C

    Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecek, kar kapıya dayandı! (4 Ocak 2024 il il hava durumu)

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 5°C, 13°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    DENİZLİ 9°C, 17°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    İZMİR 12°C, 19°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA 7°C, 12°C

    Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecek, kar kapıya dayandı! (4 Ocak 2024 il il hava durumu)

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 11°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA 15°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

    HATAY 9°C, 14°C

    Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

    MERSİN 12°C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecek, kar kapıya dayandı! (4 Ocak 2024 il il hava durumu)

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 6°C, 12°C

    Çok bulutlu

    ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

    Çok bulutlu

    KONYA 5°C, 15°C

    Çok bulutlu

    YOZGAT 3°C, 10°C

    Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 5°C, 13°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

    DÜZCE 7°C, 16°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    KASTAMONU 4°C, 11°C

    Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 12°C, 17°C

    Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecek, kar kapıya dayandı! (4 Ocak 2024 il il hava durumu)

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Çok bulutlu, bölge genelinin (Ordu, Giresun ve Trabzon haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    RİZE 8°C, 16°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    SAMSUN 11°C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

    TOKAT 5°C, 12°C

    Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

    TRABZON 10°C, 16°C

    Çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor.

    ERZURUM -5°C, 4°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

    KARS -6°C, 4°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

    MALATYA 0°C, 6°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

    VAN -3°C, 6°C

    Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 2°C, 4°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    GAZİANTEP 6°C, 10°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    MARDİN 4°C, 6°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT 2°C, 5°C

    Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü
    Haberler > Güncel > Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecek, kar kapıya dayandı! (4 Ocak 2024 il il hava durumu)
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