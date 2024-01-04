Karadeniz’den başlayıp İstanbul’a kadar gelecek, kar kapıya dayandı! (4 Ocak 2024 il il hava durumu)

4 Ocak 2024 09:30 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 10:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 OCAK PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 18°C

Çok bulutlu

EDİRNE 3°C, 16°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C

Çok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 19°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 17°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 19°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 12°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 14°C

Çok bulutlu

KONYA 5°C, 15°C

Çok bulutlu

YOZGAT 3°C, 10°C

Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 7°C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Ordu, Giresun ve Trabzon haric) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 8°C, 16°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON 10°C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -6°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA 0°C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN -3°C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN 4°C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 2°C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı