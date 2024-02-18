Meteoroloji doğudan batıya çok sayıda kenti uyardı: Kar, sağanak ve çığa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporuna göre bugün Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kurum, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında ise çığ riski bulunduğunu aktardı.

Yurt genelinde sıcaklıklar, bu yılın ocak ayında son 53 yılın rekorunu kırdı. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrederken şubat ayı yurdun batısında yağışsız, doğusunda ise soğuk ve karlı geçmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir haric), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.