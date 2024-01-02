Müge Anlı’ya ‘beni kurtarın’ diyerek yalvardı! İzleyenlerin ağzı açık kaldı, eşya biriktirme nedenini duyanlar gözyaşlarına boğuldu

2 Ocak 2024 16:22 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 16:24

ATV ekranlarından yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son olay ağızları açık bıraktı. Annesinin bütün eşyaları biriktirerek evlerini çöp eve çevirdiğini söyleyen genç kadın, "Annem, yıllar önce babam bize destek olmadığı için pazarda ikinci el satarak geçimimizi sağladı ve bize baktı. Ama bunları istif yapma haline getirdi. Ev çöp eve dönüştü.Yaşayamaz olduk. Biz beş kardeşiz. Bu ev bizim psikolojimizi bozuyor. Böyle yaşamak istemiyoruz. Banyo da eşya dolu zar zor duş alıyoruz" diyerek ünlü sunucu Müge Anlı’dan yardım istedi.

MÜGE ANLI’YA ‘BENİ KURTARIN’ DİYEREK YALVARDI

İddiaların odağına olan Ayşe Kumlu ise "Eşim sürekli şiddet uyguluyordu. Sonra çalışmaya başladım. Çocuklarıma tek başıma baktım. Eşyalar da çoğaldı. En sonunda da bu hale geldi. Evin bu halinden ben de rahatsızım. Eşya toplamak bağımlılık hale geldi. Bir yerde bir şey görsem alıyorum. Beni bu hale eşim getirdi. Ben eskiden çok titiz bir kadındım." diyerek yürekleri sızlattı.

NEDENİNİ DUYANLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kumlu konuşmasının devamında "Müge Hanım'a güveniyorum. Beni bu hastalıktan kurtarsın. Kocamı bulup getirsin ondan boşanmak istiyorum. Onun kimliğini taşımak istemiyorum. Müge Anlı beni kurtarsın…" dedi.

Ayşe Kumru'nun 2 depoda daha eşyasının olduğu ortaya çıktı. Ailenin yardım isteğini geri çevirmeyen Müge Anlı ise Ayşe Kumru'yu ikna etmeye çalıştı.

“BİZDE BU HALE GELECEĞİZ”

Kumru’ya öğüt veren Anlı, "Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bir tane çekmecem var. O çekmecenin içinde bir sürü kablo var. Telefonlar falan... Şimdi gideceğim bir çöp torbası ile hepsini atacağım. Bak bu böyle biriktire biriktire hepimiz bu duruma gelebiliriz biliyor musun? Sen de bu eşyalarını at çocukların evine dönsün" dedi.