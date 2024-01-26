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    • 16. cumada da yine İsrail zulmü! Namaz kılan engelli Filistinliye müdahale

    İsrail polisi, Mescid-i Aksa çevresinde cuma namazı kılmak isteyenlere müdahale etti. Polis, namaz kılan bir engelli Filistinliye de engel oldu.

    Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Filistin, Cuma, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

    İsrail polisi, Filistinlilerin Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında konuşlandı.

    Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya az sayıda kişinin girmesine izin verdi. İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

    16. cumada da yine İsrail zulmü! Namaz kılan engelli Filistinliye müdahale

    İsrail polisinin namaz kılan engelli Filistinliye müdahale anı TRT Haber kameralarına yansıdı

    Çok sayıda polis de Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

    İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya giremeyip cuma namazını sokakta kılmak isteyenlere göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale etti.

    İsrail polisi, Aksa’ya giremediği için sokakta namaz kılmak isteyen engelli bir Filistinlinin namazını bozarak zorla gözaltına aldı.

    Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti.

    İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana 16 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor

    Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinCuma
    Haberler > Gündem > 16. cumada da yine İsrail zulmü! Namaz kılan engelli Filistinliye müdahale
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